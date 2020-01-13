Американское агентство Hagerty, занимающееся торговлей подержанными авто опубликовало список автомобилей, которые буду расти в цене.

Как стало известно OBOZREVATEL, американцы подготовили список привлекательных покупок б/у авто. Если для вас автомобиль представляет собой нечто большее, чем простое средство передвижения, и у вас есть некоторая сумма денег на покупку авто, стоит обратить внимание на рекомендации компании Hagerty. Покупка одного из автомобилей из этого списка может стать успешной инвестицией.

Лучшие б/у авто, которые стоит приобрести в этом году hagerty.com

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1996-2002 Dodge Viper GTS

Стильный и мощный Dodge Viper способен подарить немало острых ощущений, а его дизайн до сих пор вызывает немало восторгов окружающих. Возможно это не лучший выбор с точки зрения повседневной эксплуатации, но в качестве машины выходного дня Viper GTS – достойный выбор.

1996-2002 Dodge Viper GTS chrysler.com

1999-2005 Ferrari 360 Modena

Автомобиль марки Ferrari – всегда хорошая инвестиция, даже если это сравнительно доступная модель с 8-цилиндровым мотором. 3,6-литровый V8, развивающий 400 л.с. позволит получит хорошую порцию адреналина. К тому же, сегодня купе можно приобрести за вдвое меньшую сумму, нежели 20 лет назад.

1999-2005 Ferrari 360 Modena ferrari.com

1984-2001 Jeep Cherokee

Классический Cherokee в хорошем состоянии может стать не только надежной "рабочей лошадкой" для повседневной эксплуатации, но и неплохим вложением денег. В последнем случае стоит поискать редкие версии в хорошем состоянии.

Лучшие б/у авто, которые стоит приобрести в этом году jeep.com

1990-1995 Volkswagen Corrado

Когда VW Corrado G60 появился в продаже по цене $17900, это был самый дорогой представитель семьи Volkswagen. Благодаря 1,8-литровому 158-сильному мотору он мог развить до 225 км/ч, а первую сотню стрелка спидометра преодолевала спустя всего 7,5 секунд после старта. Сегодня такую машину можно приобрести примерно за $6500 и наслаждаться скоростью по выходным.

1990-1995 Volkswagen Corrado vw.com

1971-1980 International Harvester Scout

Внедорожник International может стать хорошей инвестицией, если найти машину в хорошем состоянии. За последние годы такие классические SUV становятся все более популярными у коллекционеров. Если вам удастся найти достойный экземпляр с небольшим пробегом – покупка может стать хорошей инвестицией.

1971-1980 International Harvester Scout carscoops.com

1988-1991 Honda CRX Si

В 90-е году это компактное спорткупе было достаточно популярным. Версия Si оснащена 105-сильным 1,6-литровым мотором, который обеспечивает легкому авто отличную динамику и удовольствие от вождения.

1988-1991 Honda CRX Si honda.com

1970-1995 Range Rover

Первое поколение британского люксового внедорожника имеет свои немало поклонников. Помимо классической внешности это автомобиль способен дать фору многим одноклассникам на бездорожье. Если вам по душе старые добрые вездеходы с харизматичной внешностью, то Range Rover – хороший выбор.

1970-1995 Range Rover landrover.com

1997-2001 Acura Integra Type R

Если вы знакомы с маркой Acura, то знаете, что "R" означает Racing. Это переднеприводное купе с 200-сильным мотором способно разгоняться до сотни за 6,5 секунды и обладает превосходной управляемостью. Сегодня спрос на такие машины начал расти, а стоимость колеблется в диапазоне от $40700 до $51200. Так что если вам нравятся японские спорткары, то стоит присмотреться к данной модели.

1997-2001 Acura Integra Type R acura.com

1998-2002 BMW Z3 M Roadster

Этот автомобиль всегда вызывает позитивные эмоции, особенно если учесть, что приобрести сегодня такой родстер можно вдвое дешевле, чем когда он появился в салонах дилеров 20 лет назад. Тем не менее, в Hagerty ожидают, что его стоимость вновь начнет расти.

1998-2002 BMW Z3 M Roadster bmw.com

1976 Porsche 914

Если вы фанат старых Porsches, то модель 914 позволит с минимальными затратами стать владельцем "классики" из Штутгарта. Стоимость среднемоторного авто с кузовом тагра и двумя багажниками составит от $32900 до $50500.

1976 Porsche 914 porsche.com

Покупка автомобиля может стать успешной инвестицией, если грамотно подойти к вопросу и прислушаться к рекомендациям специалистов. Удачная покупка позволит приумножить капиталы.

Как писал ранее OBOZREVATEL, аукцион Sotheby`s назвал ТОП-10 самых дорогих авто 2019.

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