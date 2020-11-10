Land Rover обновил семейство Discovery

Внедорожник Land Rover Discovery подвергся плановой модернизации и обновлению.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила минимальные изменения во внешности, но обзавелась новой гаммой моторов.

Отличить обновленный Discovery от предшественника можно по иной решетке радиатора, слегка измененным бамперам и новой светодиодной головной оптике. На передних крыльях появились вентиляционные вставки, окрашенные в цвет кузова.

Опционный стайлинг-пакет R-Dynamic позволит придать модели более спортивный облик с помощью черных и темно-серых акцентов в экстерьере, а также контрастная строчке в отделке интерьера.

В салоне модели появились новое рулевое колесо, иной селектор КП, приборная панель с 11,4-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы Pivi Pro и площадка для беспроводной зарядки гаджетов. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, может обновляться "по воздуху", а точка доступа 4G Wi-Fi позволяет подключать одновременно до 8 устройств.

12,3-дюймовая цифровая шкала приборов получила новый дизайн. Оперативная информация выводится на проекционный экран перед глазами водителя, а система ионизации воздуха имеет фильтр твердых частиц PM2,5.

Сиденья второго ряда получили улучшенную боковую поддержку и более длинные подушки. Для задних пассажиров предусмотрели держатели для планшетов, встроенные в спинки передних кресел, и USB-разъемы.

Но главные изменения скрываются под капотом. Отныне Discovery комплектуется исключительно рядными двигателями семейства Ingenium. Из старой гаммы осталась только бензиновая 300-сильная "турбочетверка". Дизельный шестицилиндровый 3-литровый двигатель доступен в двух вариантах мощности – 249 л.с. (570 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). На вершине линейки – бензиновая 3-литровая "шестерка", выдающая 360 сил и 500 Нм момента. Для экономии топлива и снижения вредных выбросов 3-литровые моторы получат гибридную составляющую MHEV на 48В.

В паре с ними будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и новая система полного привода Intelligent All-Wheel Drive. В списке опций – пневматическая подвеска, улучшенная система Terrain Response 2, которая автоматически подстраивается под условия движения, и новый режим Wade Mode, позволяющий преодолевать глубокие водные преграды.

Обновленный Land Rover Discovery уже доступен для заказа в Великобритании, а его стоимость стартует с отметки 53655 фунтов стерлингов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у Land Rover появится бюджетный кроссовер.