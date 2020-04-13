Круче RAV4: Toyota показала новый кроссовер с классным дизайном

О новом Toyota Harrier мы рассказывали недавно, когда о модели начала появляться информация. Теперь автомобиль представлен официально и рискует стать наиболее стильной моделью Тойота.

В четвертом поколении кроссовер Toyota Harrier 2021 переехал на платформу актуальной Toyota RAV4 (в третьей генерации все было так же, хотя изначально модель дважды использовала платформу Lexus RX), но увеличился в длину до 4740 мм. Кроссовер Тойота РАВ 4 компактнее – 4595 мм.

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

Дизайн получился очень элегантным, при этом автомобиль напоминает своего предшественника. Это точно понравится покупателям, которые, правда, всегда были только в Японии. Но с появлением новинки в компании могут задуматься о выходе модели на глобальный рынок. Ведь пробел между небольшим RAV4 и семейным Highlander необходимо чем-то заполнить. Стильный кроссовер – отличное решение.

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

Кузов Harrier 2021 модельного года получил сложную пластику и низкий силуэт. Узкие передние фары смотрятся очень эффектно, а задние фонари, по большому счету, представляют собой цельную светодиодную полоску.

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

В салоне Toyota Harrier заметно влияние архитектуры РАВ 4, однако все нарисовано заново. Стильная отделка, минимальный набор физических переключателей, аккуратное использование хромированного декора и – внимание – классические аналоговые приборы (пускай в сочетании с дисплеем между ними) создают атмосферу довольно высокого класса.

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

Новый кроссовер Toyota Harrier 2021 представлен официально toyota.com

На выбор будут доступны бензиновый двигатель объемом 2 л в атмосферном и турбированном исполнении, а также плагин-гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового мотора. На рынок новый кроссовер Тойота отправится до конца года.

Новый Toyota Harrier похож на своего предшественника toyota.com

Toyota Harrier построен на базе Toyota RAV4 toyota.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом внедорожнике Great Wall, который удивил своим необычным дизайном.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!