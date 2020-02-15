Копия Mercedes W210: как выглядит самое первое авто Geely

На протяжении многих лет китайская автоиндустрия периодически копируют успешные модели именитых производителей. Но с чего же всё началось? Какая именно модель послужила "отправной точкой"?

Оказывается, самым первым китайским клоном является копия Mercedes-Benz E-Class W210, который выпускался с 1995 по 2002 годы. Причем построила его компания, которую сегодня мы все хорошо знаем – Geely!

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Более того, это была самая первая модель Geely. Автомобиль появился на свет в 1996 году, и название у него было соответствующее – Geely Number 01.

Mercedes-Benz E-Class W210 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Присмотревшись к фото, можно заметить, что, в отличие от оригинального W210, копия Geely выглядит несколько непропорционально. И тому есть прямое объяснение. Все дело в том, что Geely Number 01 построен на базе другого, не менее безызвестного немецкого седана, Audi 100, который в 1990-х выступали в КНР под названием Hongqi CA7220 по лицензии.

Audi 100, которая выпускалась в Китае chinacarhistory.com

Hongqi CA7220 - ещё одна "сотка" китайского производства, но под местной маркой chinacarhistory.com

Однако, китайской копии "210-го" не было суждено стать великим, да и просто серийным автомобилем: в производство машина так и не отправилась. Зато долгие годы основатель и руководитель Geely Ли Шуфу использовал её в качестве личного транспортного средства.

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

К слову, сам Ли Шифу очень любит "Мерседесы", поэтому сходство некоторых последующих моделей его компании с авто немецкими брендами неспроста (тот же Geely CK, который хорошо известен в наших краях, сделан в духе Mercedes W210, а хетчбэк Geely Haoqing обладает сходством с Mercedes C-Class в кузове W202).

Geely CK и Ли Шифу chinacarhistory.com

Geely Haoqing chinacarhistory.com

Что же касается первого и единственного Geely Number 01, его судьба похоже, сложилась драматически: известно, что ещё в 2009 назад автомобиль видели на заводе, где он пребывал в плачевном состоянии (частично разукомплектованным и с поврежденным ЛКП). А вот что с ним сейчас, непонятно: ходят слухи, что уникальное авто отправили под пресс.

Geely Number 01 в плачевном состоянии chinacarhistory.com

Отметим, как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно в Германии появился в продаже Mercedes W124 без пробега. Машину оценили в большие деньги.

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