Камеры контроля скорости 'поймали' водителя BMW 32 раза за одну поездку

В Великобритании полиция задержала водителя, который за одну поездку был "пойман" камерами контроля скорости 32 раза. Кроме того, в ходе проверки оказалось, что за этим же автомобилистом числится и ряд других нарушений.

Как пишет The Sun, необычный инцидент произошел недалеко от английского города Сток-он-Трент. Водитель BMW ехал по трассе со средней скоростью 134 км/ч в туманную погоду. Причем скорость он превышал даже на тех участках дороги, где велись ремонтные работы. И чем дальше британец передвигался с нарушением, тем чаще он попадал на радары системы автофиксации. В итоге, когда его остановила полиция, общее количество зафиксированных камерами нарушений перевалило за три десятка.

За такое злостное нарушение водителю BMW теперь грозит не только денежное взыскание, но и начисление не менее 96 штрафных очков. Для понимания, права в Великобритании отбирают (сроком на 4 года) в том случае, если водитель набрал 12 и более штрафных баллов.

Однако превышение скорости – не единственное, в чем уличили автомобилиста. Также полицейские установили, что у него отсутствовала страховка, а на передних колесах автомобиля были установлены изношенные шины (то есть, теперь ему инкриминируют еще и опасное вождение).

Как ранее писал OBOZREVATEL, полиция Германии остановила водителя, который ездил без прав 40 лет. Также OBOZREVATEL дал рекомендации по поводу того, как правильно водить машину в гололед.