Фото дырявой насквозь Toyota Camry стало хитом интернета

В соцсети Reddit (популярна в США) появилось фото очень необычной Toyota Camry, которое практически сразу стало вирусным. Автомобиль озадачил пользователей своим внешним видом.
Интерес вызвало то, что запечатленная Toyota Camry 1990-х годов больше похожа на "швейцарский сыр", нежели на автомобиль. Машина в буквальном смысле слова изрешечена отверстиями – от передних крыльев до заднего бампера. Более того, даже на B-стойке и колесах (конструктивные элементы, влияющие на безопасность) были сделаны дырки. Также у седана отсутствуют дверные ручки.
Toyota Camry, которая вся в отверстиях
reddit.com
Какова была цель такого тюнинга, не совсем ясно. Есть предположение, что владелец захотел сделать свою машину очень лёгкой – возможно, для лучшей динамики или меньшего расхода топлива. А может просто забавы ради.
Такая же Тойота, но в нормальном состоянии
autoevolution.com
Но, что интересно, эта Кэмри – не первый автомобиль, кузов которого напрочь заполнен отверстиями. Британская студия тюнинга Karmann Konnection сейчас занимается постройкой похожего авто, но на базе Porsche (проект получил название 911 Ever). Однако, в отличие от Тойоты, в немецком спорткаре отверстия делаются не на внешних панелях автомобиля, а скрытых частях кузова – таким образом, специалисты хотят существенно снизить массу машины, но делают это не таким явным образом.
A quick walk around after unmasking the #lightest911ever we are really pleased with the finish! #light #lightweight #karmannkonnection #classicporsche #porsche #vintageporsche #preA #porsche356 #porsche911 #porsche912 #porsche914 #porsche924 #porsche944 #porsche968 #porscherestoration #porscheparts #classicporscheparts #porschespares #southend #essex
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в США до сих пор рекламируют Тойоту начала 1990-х годов.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.