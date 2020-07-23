Это не Нива: в Украине продают необычный внедорожник Лада

На б/у внедорожнике эмблема Chevrolet, но это на самом деле Лада. Фото: auto.ria.ua.

Минивэн ВАЗ-2120 Надежда – редкий полноприводный внедорожник на базе Лада Нива. Один из таких автомобилей продают в Украине за $4000.

Лада Надежда – очень редкий автомобиль. Фото: olade.ru

Владелец автомобиля почему-то установил на автомобиль логотип Chevrolet – пускай это вас не отвлекает. На фото именно ВАЗ-2120 Надежда, 2003 года выпуска.

Одна из главных "фишек" автомобиля – техническая унификация с Lada 4x4. Значит, проблем с запчастями быть не должно. Автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией с 5-ступенчатой механической КПП и понижающим рядом передач.

За 17 лет эксплуатации состояние салона ВАЗ-2120 ухудшилось. Фото: auto.ria.ua

Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,7 л мощностью 82 л.с., знакомый по той же Лада Нива. Дорожный просвет равен 190 мм. Из оснащения стоит выделить электростеклоподъемники и сразу два люка в крыше.

Полноприводный минивэн-внедорожник – необычное сочетание, которое чаще встречается в японских авто. Фото: auto.ria.ua

Как рассказывал OBOZREVATEL, последний экземпляр культовой модели Tesla выставили на продажу. При этом электромобиль удивил своей ценой.