Еще лучше: Volkswagen рассказал о развитии своего электромобиля

Volkswagen намерен стать европейским лидером в сегменте электромобилей. Для этого новый VW ID.3 сделают еще лучше.

Autocar взял интервью у руководителя отдела разработок "Фольксваген" Фрэнка Уэлша, который поделился планами по улучшению перспективной немецкой модели.

Volkswagen ID.3 обещает до 550 км на одной зарядке, но в компании хотят еще больше vw.com

Электромобиль Volkswagen ID.3 претендует на звание наиболее массового электрокара. В этом ему помогут относительно низкая цена и масштабное серийное производство. На данный момент ориентировочная стоимость базовой версии – 30 тыс. евро, но автомобиль еще не поступил в продажу – пока "Фольксваген" собирает предзаказы.

30 тыс. евро – приблизительная стоимость базового VW ID.3 с запасом хода 330 км vw.com

Модель предложат в трех модификациях: с запасом хода 330, 420 и 550 км. Но топовый вариант – не предел. В компании по аналогии с оптимизацией двигателей внутреннего сгорания готовы улучшать свой электромобиль, поэтому в планах расширение диапазона и предложение еще более высоких показателей.

Электромобиль VW ID.3 внутри выглядит просто и современно vw.com

Кроме того, новый "Фольксваген" может получить спортивную модификацию. В компании отмечают, что даже сейчас VW ID.3 управляется так же хорошо, как модели GTI – спасибо расположенной под полом кузова батарее, которая отвечает за низкий центр тяжести.

Благодаря расположенной под полом батарее у VW ID.3 хорошая развесовка и, соответственно, управляемость vw.com

Но если ID.3 получит второй электромотор (и таким образом станет полноприводным), – будет ехать еще лучше и обзаведется дополнительной мощностью. Пока неизвестно, когда стоит ждать улучшенных электромобилей, ведь сперва на рынок должна отправиться стандартная модель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Необычный электромобиль с запасом хода 800 км установил рекорд. В движении ему помогает солнечная энергия.

Новый электромобиль Audi – интерпретация модели ТТ. При этом спорткар превратится в кроссовер.

Tesla становится все труднее удерживать свои позиции. Новый китайский электромобиль обещает испортить жизнь известному производителю.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся