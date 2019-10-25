Электромобиль Tesla обвинили в смерти человека

Электромобили все еще ведут себя непредсказуемо в реальном мире. Tesla Model S обвинили в смерти человека во время пожара.

Об этом сообщает Bloomberg. Около года назад владелец Model S, Омар Аван, из-за потери управления врезался в дерево. Как часто бывает с электромобилями, от удара батарея загорелась.

Tesla odel S tesla.com

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Один из самых ярких элементов дизайна моделей "Тесла" — эффектные видвижные ручки дверей, которые появляются при обнаружении владельца с ключом.

Окутанный огнем электромобиль, системы которого в такой ситуации, разумеется, находились в аварийном режиме, не пускал пожарных в салон. Автомобиль просто нельзя было открыть, а к "спрятанным" дверным ручкам никак не подступиться. Водитель погиб от удушья и ожогов, теперь его семья сформировала иск против Tesla.

Tesla odel S tesla.com

Судебные эксперты отметили, что водитель при ударе не получил никаких травм. Поэтому, если бы он не задохнулся внутри машины, скорее всего, остался в живых.

Видимо, автопроизводителю придется внести изменения в конструкцию своих электромобилей, если Tesla привлекут к ответственности.

Выдвижные ручки дверей Tesla odel S tesla.com

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