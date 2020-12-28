Дизайнер Кендрим Таки из Албании готовит суперкар

Дизайнер Кендрим Таки и основанная им фирма Arrera Automobili претендуют на звание создателей первого албанского суперкара.

Об этом сообщает портал Motor1. Новинка, которая получила название Illyrian Pure Sport, пока существует исключительно в виде компьютерных рендеров, но для его создания талантливый дизайнер основал свою фирму и собрал группу единомышленников.

В основе конструкции будет лежать карбоновый монокок, а кузовные панели будет изготовлены из карбонового волокна. По своей стилистике автомобиль напоминает аналогичные творения итальянских Ferrari и Lamborghini.

Помимо дизайна, Кендрим Таки также поделился информацией о технических характеристиках будущей модели. В частности, в движение суперкар будет приводить хорошо известный и часто используемый другими производителями мелкосерийных спорткаров двигатель концерна General Motors

Этот 6,2-литровый мотор LT2 V8 получит две турбины, благодаря которым мощность будет достигать 850 л.с. Ко всем четырем ведущим колесам крутящий момент будет передаваться посредством 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач Tremec с двумя сцеплениями.

Ожидается, что Illyrian Pure Sport сможет развивать скорость до 375 км/ч, а на разгон до первой "сотни" купе потребуется 2,7 секунды. Как скоро мы сможем увидеть воплощение идеи Кендрима Таки в реальность, сказать сложно, но как говорил великий Лао-цзы, "даже путь в тысячу ли начинается с первого шага".

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