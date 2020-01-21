Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцы

В Украине новый налог на продажу автомобилей может увеличить стоимость авто на вторичном рынке на 5%.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. Как пояснил бывший чиновник, правительство и парламент хотят увеличить доходы государственного бюджета и обложить налогом тех физических лиц, которые зарабатывают на перепродаже автомобилей.

"Раньше действовали две ставки – нулевой налог, если человек продает один автомобиль в год, 5% – если человек продает второй автомобиль в год. А те, кто продают третий и больше автомобиль – очевидно, что для людей это профессиональная деятельность. Такие операции будут облагаться налогом 18% от оценочной стоимости автомобиля", – рассказал Кава.

По его словам, нововведение откорректирует украинский авторынок: "Те люди, которые профессионально занимаются перепродажей автомобилей, будут вынуждены выходить из тени и по сути легализоваться как посредники".

"Это может привести к увеличению стоимости автомобилей на вторичном рынке, но я не ожидаю, что это будет большое увеличение – не больше, чем на 5%", – добавил бывший замминистра.

etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог при продаже автомобиля. Нововведение, помимо легковых авто, касается также прицепов, мопедов, автобусов и тракторов.

В 2019 году жители Украины зарегистрировали более 400 тыс. подержанных авто.

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