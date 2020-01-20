€200 000 cтали пеплом: редчайшее авто самоуничтожилось прямо на ходу

Досадный случай произошёл с одним из самых дорогих и редких авто современности. Суперкар Lamborghini загорелся на ходу во время движения и, к большому сожалению, полностью сгорел.

Как пишет Carscoops, инцидент произошёл в Праге, Чехия. Автомобиль заехал в тоннель, но из него уже не выехал – суперкар воспламенился и за считанное время превратился в груду металла.

Редкий Lamborghini Aventador Carbonado сгорел дотла carscoops.com

Причем самоуничтожился не обычный Lamborghini, а тюнингованный Aventador Carbonado от ателье Mansory, чей тираж составляет всего 6 штук. Такая машина отличается карбоновым обвесом и форсированным до 1250 л.с. двигателем, с которым она ускоряется до "сотни" за 2,6 секунды и набирает максимальную скорость в 380 км/ч.

Редкий Lamborghini Aventador Carbonado сгорел дотла carscoops.com

Редкий Lamborghini Aventador Carbonado сгорел дотла carscoops.com

Причиной возгорания Lamborghini называется технический дефект автомобиля (тут стоит отметить, что произвольное возгорание суперкаров является нередким явлением). Предварительная сумма ущерба составляет 200 000 евро. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

Редкий Lamborghini Aventador Carbonado сгорел дотла carscoops.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал список самых дорогих авто, которые разбили в Украине в 2019 году. Кроме того, в прошлом году произошёл курьез с новым Porsche: суперкар стоимостью 300 000 долларов разбили сразу после того, как выехали из салона.

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