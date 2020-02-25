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25 февраля • обновлено в 13:19
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140 км/ч без капли бензина: Volkswagen показал новый Touareg

1.8т
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На Женевском автосалоне состоится мировая премьера новой спортивной версии гибридного кроссовера VW Touareg R.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Volkswagen представит на выставке в Швейцарии свое новое детище. Популярный кроссовер марки получит новую гибридную модификацию Touareg R. Автомобиль имеет в своем распоряжение 3-литровый бензиновый V6 и электрический мотор.

Volkswagen Touareg R – первый гибридный подзаряжаемый полноприводный кроссовер марки

Volkswagen Touareg R – первый гибридный подзаряжаемый полноприводный кроссовер марки

volkswagen-newsroom.com

ДВС развивает мощность 340 л.с., а электрический мотор добавит к этому еще 136 "лошадки". Таким образом суммарная мощность подзаряжаемого (PHEV) силового агрегата достигает 462 сил, а крутящий момент составляет внушительную величину в 700 Нм. Для сравнения, наиболее мощная модификация Touareg в семействе оснащается 4-литровым турбодизелем V8 TDI и имеет в своем арсенале 421 л.с. и 900 Нм соответственно.

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Новый Touareg R является первым в истории спортивных R-версий, оснащенных гибридным силовым агрегатом. Исключительно на электротяге автомобиль способен развивать скорость до 140 км/ч, а литий-ионная батарея позволит преодолеть до 48 км. При использовании всей своей мощи, гибридный кроссовер набирает первую "сотню" за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Volkswagen Touareg R Новинка станет третьей моделью с PHEV в европейской семье VW после Golf и Passat GTE

Volkswagen Touareg R Новинка станет третьей моделью с PHEV в европейской семье VW после Golf и Passat GTE

volkswagen-newsroom.com

Новинка станет третьей моделью с PHEV в европейской семье VW после Golf и Passat GTE. Кроме того, Touareg R является первой полноприводной подзаряжаемой гибридной моделью марки. Трансмиссия новинки состоит из 8-ступенчатого "автомата", раздаточной коробки, распределяющей крутящий момент между осями, центрального дифференциала Torsen и фирменной системы 4Motion. В зависимости от ситуации, до 70% момента может отправляться на переднюю ось или до 80% – на заднюю.

Volkswagen Touareg R способен преодолевать на электротяге до 48 км

Volkswagen Touareg R способен преодолевать на электротяге до 48 км

volkswagen-newsroom.com

Внешне версия R отличается декоративными элементами, оригинальными хромированными патрубками выхлопной системы и 20-дюймовыми колесными дисками, которые при желании можно заменить 22-дюймовыми.

Volkswagen Touareg R

Volkswagen Touareg R

volkswagen-newsroom.com

Салон украсили черной перфорированной кожей с синей декоративной строчкой и синей амбиентной подсветкой

Салон украсили черной перфорированной кожей с синей декоративной строчкой и синей амбиентной подсветкой

volkswagen-newsroom.com

VW Touareg R разделит внимание публики на Женевском автошоу с двумя другими спортивными новинками – Golf GTI и GTD. Продажи в Европе начнутся во второй половине нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила бюджетный кроссовер.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария Женева
Теги
кроссовер гибрид внедорожник Женевский автосалон Volkswagen новости авто
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