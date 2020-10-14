Как купить б/у авто из США под ключ: сколько стоит и в чем подвох

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Авто
14,1 т.

  • Рынок б/у авто в Украине представлен довольно высокими ценами, поэтому многие выбирают альтернативный вариант из США

  • Необходимо подготовиться к процессу покупки, ведь есть машины, на которые ни в коем случае нельзя обращать внимание

Купить автомобиль из Америки непросто, но разобраться в этом можно

Украинцы активно интересуются вопросом покупки б/у авто из США. Особенную популярность приобрела покупка авто из Америки под ключ – процесс, в котором определенный посредник предлагает комплекс услуг.

АвтоОбоз выяснил, что собой представляет такая система и как купить машину из США с аукциона, с оформлением документов, транспортировкой в Украину, таможенным оформлением и ремонтом.

Машина из США вместо б/у авто в Украине

Украинцев при выборе б/у авто из США в первую очередь привлекает состояние американских дорог, качество топлива на АЗС в США и отношение владельца к собственному транспортному средству вместе с регулярным сервисным обслуживанием. Все это в большей степени выгодно отличает машины из Америки от тех, что представлены на вторичном рынке в Украине. К тому же, на таком сайте как Carfax приблизительно за $13 можно получить полную информацию об истории конкретного автомобиля. В украинских же реалиях очень легко приобрести "кота в мешке" в восстановленном после ДТП виде, со скрученным пробегом и перебитым VIN-номером, да еще и в розыске.

Рынок б/у авто в США очень большой, но в нем нужно разбираться

Более того, подержанная машина в США с "прозрачным" пробегом зачастую дешевле аналогичной модели, которую продают в Украине. После ДТП цена становится еще ниже, поэтому покупка на страховом аукционе в Америке – вопрос очень актуальный. Но необходимо хорошо подготовиться.

Как купить автомобиль из Америки

Самый простой способ – обратиться в определенную компанию, которая занимается автомобилями из США под ключ. Специалисты с опытом подберут лучшее предложение, оформят необходимые документы, займутся транспортировкой машины в Украину и таможенным оформлением, отремонтируют транспортное средство и предоставят покупателю готовую машину.

Разумеется, все это можно сделать самостоятельно. Но в случае нехватки опыта, которая очевидна в такой ситуации, если ничего подобного прежде делать не приходилось, рискованный шаг может привести к опасной покупке полностью нерабочего авто, которое на аукционе могут выставить во вполне приличном виде. Ремонт такой машины, если он вообще возможен, превысит стоимость аналогичной целой б/у модели в Украине. При этом ездить на ней будет очень опасно, ведь в случае повреждения в ДТП силовой структуры кузова, восстановление – очень плохая идея. Главная причина – при попадании в следующую аварию транспортное средство уже не защитит водителя и пассажиров. Это стоит помнить даже при работе с посредниками, которые готовы рассматривать любые предложения на аукционах.

Необходим специалист, который ориентируется в страховых аукционах

Если повреждения ограничены внешними деталями, автомобиль можно довольно быстро и относительно недорого привести в порядок. Однако стоит учитывать, что доставка в одесский порт в среднем занимает 2-3 месяца. Этим вопросом также займется фирма, в которую вы обратитесь (в пути машина застрахована). Как выбрать посредника? Обратите внимание на возраст компании, ее рейтинг и отзывы о работе в соцсетях и на сторонних сайтах. Не забывайте, что в Google Maps на страничке предприятия могут оказаться отзывы пользователей и рейтинг. Хорошо, если найдутся знакомые, которые уже обращались к услугам конкретной компании и сумеют дать совет.

Сколько стоит б/у авто из США под ключ

После участия в аукционе и победной ставки на разбитый автомобиль юристы вашей компании начнут оформление документов. Оплатить машину придется вместе с аукционным сбором, который варьируется от 500 до 1000 долларов. Далее – транспортировка, которой также полностью занимается посредник. Это тоже можно сделать самостоятельно, но придется найти большое количество специалистов и компаний: эвакуация, логистика, страховка, погрузка-разгрузка, сопровождение. Не забывайте, что все необходимо делать удаленно, и лично вы никого не знаете.

В Украину автомобили из США попадают через одесский порт

Транспортировка обойдется до $2000. Еще около $1000 потребуется потратить на первые документы по прибытию транспортного средства в порт. Далее – таможенное оформление, стоимость которого зависит от возраста автомобиля, объема двигателя и стоимости. Таким образом, покупка битого авто в США не ограничивается участием в аукционе. Рассчитывайте бюджет и не забывайте, что кроме покупки придется потратиться на услуги посредников, аукционный сбор, транспортировку в Украину, оформление документов, сертификацию и растаможку.

Следите за тем, чтобы повреждения машины после ДТП были не критичными

На этом этапе, скорее всего, машина окажется дешевле похожего предложения на нашей вторичке. Но автомобиль еще необходимо отремонтировать. Некоторые поломки невозможно идентифицировать на стадии участия в торгах. Как правило, итоговая сумма всегда превышает первоначальные прогнозы. Конкретные цифры отличаются для отдельных автомобилей и степени повреждений. Главное – избегать авто после серьезных ДТП, в которых повреждена силовая структура кузова. Такие лоты наиболее привлекательны из-за дешевизны, но передвигаться на такой машине очень опасно даже после ремонта.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о странном ценообразовании на поддержанные автомобили в Украине.

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