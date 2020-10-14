Как купить б/у авто из США под ключ: сколько стоит и в чем подвох

Украинцы активно интересуются вопросом покупки б/у авто из США. Особенную популярность приобрела покупка авто из Америки под ключ – процесс, в котором определенный посредник предлагает комплекс услуг.

АвтоОбоз выяснил, что собой представляет такая система и как купить машину из США с аукциона, с оформлением документов, транспортировкой в Украину, таможенным оформлением и ремонтом.

Машина из США вместо б/у авто в Украине

Украинцев при выборе б/у авто из США в первую очередь привлекает состояние американских дорог, качество топлива на АЗС в США и отношение владельца к собственному транспортному средству вместе с регулярным сервисным обслуживанием. Все это в большей степени выгодно отличает машины из Америки от тех, что представлены на вторичном рынке в Украине. К тому же, на таком сайте как Carfax приблизительно за $13 можно получить полную информацию об истории конкретного автомобиля. В украинских же реалиях очень легко приобрести "кота в мешке" в восстановленном после ДТП виде, со скрученным пробегом и перебитым VIN-номером, да еще и в розыске.

Более того, подержанная машина в США с "прозрачным" пробегом зачастую дешевле аналогичной модели, которую продают в Украине. После ДТП цена становится еще ниже, поэтому покупка на страховом аукционе в Америке – вопрос очень актуальный. Но необходимо хорошо подготовиться.

Как купить автомобиль из Америки

Самый простой способ – обратиться в определенную компанию, которая занимается автомобилями из США под ключ. Специалисты с опытом подберут лучшее предложение, оформят необходимые документы, займутся транспортировкой машины в Украину и таможенным оформлением, отремонтируют транспортное средство и предоставят покупателю готовую машину.

Разумеется, все это можно сделать самостоятельно. Но в случае нехватки опыта, которая очевидна в такой ситуации, если ничего подобного прежде делать не приходилось, рискованный шаг может привести к опасной покупке полностью нерабочего авто, которое на аукционе могут выставить во вполне приличном виде. Ремонт такой машины, если он вообще возможен, превысит стоимость аналогичной целой б/у модели в Украине. При этом ездить на ней будет очень опасно, ведь в случае повреждения в ДТП силовой структуры кузова, восстановление – очень плохая идея. Главная причина – при попадании в следующую аварию транспортное средство уже не защитит водителя и пассажиров. Это стоит помнить даже при работе с посредниками, которые готовы рассматривать любые предложения на аукционах.

Если повреждения ограничены внешними деталями, автомобиль можно довольно быстро и относительно недорого привести в порядок. Однако стоит учитывать, что доставка в одесский порт в среднем занимает 2-3 месяца. Этим вопросом также займется фирма, в которую вы обратитесь (в пути машина застрахована). Как выбрать посредника? Обратите внимание на возраст компании, ее рейтинг и отзывы о работе в соцсетях и на сторонних сайтах. Не забывайте, что в Google Maps на страничке предприятия могут оказаться отзывы пользователей и рейтинг. Хорошо, если найдутся знакомые, которые уже обращались к услугам конкретной компании и сумеют дать совет.

Сколько стоит б/у авто из США под ключ

После участия в аукционе и победной ставки на разбитый автомобиль юристы вашей компании начнут оформление документов. Оплатить машину придется вместе с аукционным сбором, который варьируется от 500 до 1000 долларов. Далее – транспортировка, которой также полностью занимается посредник. Это тоже можно сделать самостоятельно, но придется найти большое количество специалистов и компаний: эвакуация, логистика, страховка, погрузка-разгрузка, сопровождение. Не забывайте, что все необходимо делать удаленно, и лично вы никого не знаете.

Транспортировка обойдется до $2000. Еще около $1000 потребуется потратить на первые документы по прибытию транспортного средства в порт. Далее – таможенное оформление, стоимость которого зависит от возраста автомобиля, объема двигателя и стоимости. Таким образом, покупка битого авто в США не ограничивается участием в аукционе. Рассчитывайте бюджет и не забывайте, что кроме покупки придется потратиться на услуги посредников, аукционный сбор, транспортировку в Украину, оформление документов, сертификацию и растаможку.

На этом этапе, скорее всего, машина окажется дешевле похожего предложения на нашей вторичке. Но автомобиль еще необходимо отремонтировать. Некоторые поломки невозможно идентифицировать на стадии участия в торгах. Как правило, итоговая сумма всегда превышает первоначальные прогнозы. Конкретные цифры отличаются для отдельных автомобилей и степени повреждений. Главное – избегать авто после серьезных ДТП, в которых повреждена силовая структура кузова. Такие лоты наиболее привлекательны из-за дешевизны, но передвигаться на такой машине очень опасно даже после ремонта.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о странном ценообразовании на поддержанные автомобили в Украине.