Граждане Украины начали получать водительские права нового образца, в которых обязательно указывается группа крови и резус-фактор.
Как говорится в сообщении сервисного центра МВД в Facebook, удостоверения выдаются при услуге обмена, замены или восстановления прав, после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством.
Администратор центра вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.
Водительские права
24 канал
Данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.
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