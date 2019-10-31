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31 октября • обновлено в 10:52
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Группа крови и резус-фактор: в Украине начали выдавать новые водительские права

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Граждане Украины начали получать водительские права нового образца, в которых обязательно указывается группа крови и резус-фактор.

Как говорится в сообщении сервисного центра МВД в Facebook, удостоверения выдаются при услуге обмена, замены или восстановления прав, после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством.

Администратор центра вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

Водительские права

Водительские права

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Данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

Группа крови и резус-фактор: в Украине начали выдавать новые водительские права

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Место
Украина
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