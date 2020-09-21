В Украине начали выдавать номера для электромобилей: как они выглядят вживую

В сети появились "живые" фото номерных знаков для электромобилей. Это специальные зеленые госзнаки, которые ввели в Украине в рамках ранее принятого закона №10405, направленного на развития электротранспорта в стране. Данный закон вступил в силу в начале текущего года.

Снимки спецномеров для электромобилей разместил основатель Facebook-сообщества Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий, который стал один из первых обладателей таких табличек.

Как видно на фото, вживую "зеленые" номера не буквально. Если на презентационных фото такие номера имели ярко выраженные зеленые надписи, то вживую они исполнены в не таком броском, темно-зеленом цвете.

Еще одна особенность – у номеров для электромобилей используются символы не только на кириллице, но и латинице (в данном случае номер номер заканчивается буквами "ZA").

При этом для электромобилей, работающих в такси, были введены свои номера – надписи также делаются темно-зелеными, однако вместо белого фона используется желтый фон. Кроме того, у них своя серия, которая обозначается буквосочетанием TV, TW, TY и TZ.

Напомним, ранее в МВД назвали количество электромобилей, которые ездят по дорогам Украины.