Tesla может отправить в продажу дешевый электрокар

Электромобили Tesla позиционируются в качестве премиальных авто, поэтому цена загруженного опциями экземпляра на уровне $100 000 – не редкость. Но вскоре может появиться дешевый EV.

Илон Маск озадачен высокими ценами на электромобили Тесла. Он считает, что компании трудно добиться своих целей из-за высокой стоимости выпускаемой продукции. Поэтому цены должны быть намного ниже.

На фоне этого производитель постоянно снижает стоимость электрокаров. На данный момент наиболее доступным предложением является базовая Tesla Model 3 с ценой около $38 000. Но даже это по мнению Маска много, если речь о по-настоящему массовом электромобиле.

Tesla заинтересована в более высоких продажах. Для этого необходим дешевый электромобиль. Фото: oilexp.ru

В этой связи глава Tesla уже делился соображениями о доступном компактном хэтчбеке для европейского рынка, производство которого можно наладить на немецком заводе Tesla. Его строительство уже началось.

Говорить о сроках появления бюджетного электромобиля Тесла пока рано. Сперва компания планирует отправить в производство пикап Cybertruck (не ранее 2022 года) и новое поколение Roadster (приблизительно 2023 год). Кроме того, необходимо развернуть полномасштабный конвейер по производству электрического грузовика Tesla Semi.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о снижении цен на самую популярную модель Tesla – компактный кроссовер Model Y.