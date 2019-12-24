Tesla Cybertruck смяли о другой автомобиль: эффектное видео

Новейший электромобиль Tesla Cybertruck отправится в производство в лучшем случае в 2021 году. Но мы пока ничего не знаем о безопасности модели. Однако первый краш-тест уже состоялся!

Как выяснил OBOZREVATEL, автор YouTube-канала Handmade организовал проверку стойкости кузова к ударам с помощью другого автомобиля! Разумеется, речь идет об уменьшенных копиях реальных машин. Ведь никто из покупателей Cybertruck пока еще даже не видел свой экземпляр.

Столкновение Tesla Cybertruck с другим пикапом получилось эффектным скриншот из видео

На изготовление машинки потребовалось 56 часов работы в течение 6 дней. Автор отмечает, что изготовление уменьшенной копии пикапа Тесла Кибертрак не было трудной задачей, ведь у автомобиля простая, даже геометрическая форма.

Краш-тест Tesla Cybertruck скриншот из видео

Интересно, что кроме функционирующего шасси с вращающимися колесами, масштабная модель обладает настоящим силовым каркасом, на котором уже закреплены кузовные панели. Последние, кстати, изготовлены из пластилина. Однако верхнее покрытие выполнено из фольги. Благодаря этому маленький электромобиль сияет металлическим блеском так же, как и оригинальный автомобиль.

Автор видео подошел к подготовке краш-теста Тесла Кибертрак со всей серьезностью. Перед началом реальных испытаний, столкновение было смоделировано при помощи 3D-визуализации. Все как у взрослых автопроизводителей! Но самое интересное, конечно, произошло в ходе краш-теста, который получился очень зрелищным.

При записи видео ни один настоящий Tesla Cybertruck не пострадал!

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обнаружили необычную подделку под электромобиль Tesla Cybertruck.

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