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17 марта • обновлено в 13:47
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/ Электромобили

Tesla Cybertruck превратили в полицейский электромобиль и скорую помощь

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Электромобиль Tesla Cybertruck после своей премьеры наделал много шума. Полмиллиона потенциальных покупателей уже ждут свои машины. А что с коммунальными предприятиями и бизнесом?

По задумке Илона Маска, электрический пикап Тесла должен отправиться в продажу в следующем году. Кто-то считает, что этого не произойдет никогда, другие уверены, что по пути к конвейеру Тесла Кибертрак сильно изменится и уже не будет выглядеть так радикально.

Может быть, такси? Быстро, практично и бесшумно

Может быть, такси? Быстро, практично и бесшумно

leasefetcher.co.uk

Как бы там ни было, на пикап в качестве автомобиля различных служб мы можем взглянуть уже сейчас. Каким же может быть Tesla Cybertruck? Загибайте пальцы: скорая помощь, полиция, такси, дорожная служба, береговая охрана, доставка пиццы и даже королевская почта! Последнее актуально для Соединенного Королевства.

Королевская почтовая служба, отлично, спасибо

Королевская почтовая служба, отлично, спасибо

leasefetcher.co.uk

В каждом случае электропикап получил соответствующий окрас. Вместе эти машины выглядят довольно разноцветно. А некоторым пришлось пережить серьезные модификации кузова. Не говоря уже о дополнительной светотехнике, мигалках с сиренами и прочем навесном оборудовании.

Подготовленный для бездорожья Тесла Кибертрак пригодится береговой охране

Подготовленный для бездорожья Тесла Кибертрак пригодится береговой охране

leasefetcher.co.uk

Tesla Cybertruck в полиции! Но придется немного подождать...

Tesla Cybertruck в полиции! Но придется немного подождать...

leasefetcher.co.uk

Электрическая скорая помощь – очень символично

Электрическая скорая помощь – очень символично

leasefetcher.co.uk

Что ж, осталось дождаться серийного производства Tesla Cybertruck. Уверены, полицейские департаменты многих стран точно заинтересуются этим электромобилем.

Большой пикап, пускай электрический, должен трудиться в дорожной службе

Большой пикап, пускай электрический, должен трудиться в дорожной службе

leasefetcher.co.uk

Доставка пиццы тоже может осуществляться с помощью Cybertruck. Или нет?..

Доставка пиццы тоже может осуществляться с помощью Cybertruck. Или нет?..

leasefetcher.co.uk

Электропикап Tesla Cybertruck может быть каким угодно. Осталось дождаться серийного производства

Электропикап Tesla Cybertruck может быть каким угодно. Осталось дождаться серийного производства

tesla.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, замеченный в Украине пикап Tesla Cybertruck оказался подделкой.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто электромобили Tesla пикап полиция такси скорая помощь
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