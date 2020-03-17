Tesla Cybertruck превратили в полицейский электромобиль и скорую помощь

Электромобиль Tesla Cybertruck после своей премьеры наделал много шума. Полмиллиона потенциальных покупателей уже ждут свои машины. А что с коммунальными предприятиями и бизнесом?
По задумке Илона Маска, электрический пикап Тесла должен отправиться в продажу в следующем году. Кто-то считает, что этого не произойдет никогда, другие уверены, что по пути к конвейеру Тесла Кибертрак сильно изменится и уже не будет выглядеть так радикально.
Может быть, такси? Быстро, практично и бесшумно
leasefetcher.co.uk
Как бы там ни было, на пикап в качестве автомобиля различных служб мы можем взглянуть уже сейчас. Каким же может быть Tesla Cybertruck? Загибайте пальцы: скорая помощь, полиция, такси, дорожная служба, береговая охрана, доставка пиццы и даже королевская почта! Последнее актуально для Соединенного Королевства.
Королевская почтовая служба, отлично, спасибо
leasefetcher.co.uk
В каждом случае электропикап получил соответствующий окрас. Вместе эти машины выглядят довольно разноцветно. А некоторым пришлось пережить серьезные модификации кузова. Не говоря уже о дополнительной светотехнике, мигалках с сиренами и прочем навесном оборудовании.
Подготовленный для бездорожья Тесла Кибертрак пригодится береговой охране
leasefetcher.co.uk
Tesla Cybertruck в полиции! Но придется немного подождать...
leasefetcher.co.uk
Электрическая скорая помощь – очень символично
leasefetcher.co.uk
Что ж, осталось дождаться серийного производства Tesla Cybertruck. Уверены, полицейские департаменты многих стран точно заинтересуются этим электромобилем.
Большой пикап, пускай электрический, должен трудиться в дорожной службе
leasefetcher.co.uk
Доставка пиццы тоже может осуществляться с помощью Cybertruck. Или нет?..
leasefetcher.co.uk
Электропикап Tesla Cybertruck может быть каким угодно. Осталось дождаться серийного производства
tesla.com
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, замеченный в Украине пикап Tesla Cybertruck оказался подделкой.
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