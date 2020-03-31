Главная Новости
31 марта • обновлено в 18:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Сбежать от коронавируса: в Китае создали идеальное авто для самоизоляции

516
Читать материал на украинском

Сбежать от назойливого коронавируса подальше, но при этом сохранить необходимый уровень комфорта предлагает китайская компания Xinge.

"Дом на колесах" на базе трицикла Xinge

"Дом на колесах" на базе трицикла Xinge

thedrive.com

Производитель мототехники создал несколько вариантов "дома на колесах" на базе трицикла. Новинка способна двигаться по дороге со скоростью 45 км/ч. В движение его приводит небольшой электромотор, питание для которого обеспечивает батарея емкостью 7,2 кВтч, но можно заказать версию с привычным ДВС.

Водительское место выглядит просто, но практично

Водительское место выглядит просто, но практично

thedrive.com

В пассажирском отсеке достаточно места для трех человек. Здесь есть диван, стол, телевизор, кондиционер, небольшой холодильник, а в выдвижном отсеке скрывается электрическая плита.

В пассажирском отсеке есть телевизор, кондиционер и холодильник

В пассажирском отсеке есть телевизор, кондиционер и холодильник

thedrive.com

Электроплита прячется в отсек под полом

Электроплита прячется в отсек под полом

thedrive.com

Диван легко превращается в двуспальную кровать

Диван легко превращается в двуспальную кровать

thedrive.com

Но самое удивительное в этом доме на колесах – его цена. Он обойдется в $4900, а если купить партию, то можно существенно сэкономить.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как быстро и эффективно провести дезинфекцию своего авто.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
электромобили авто новости мотоцикл
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Электромобили

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги