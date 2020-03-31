Сбежать от коронавируса: в Китае создали идеальное авто для самоизоляции

Сбежать от назойливого коронавируса подальше, но при этом сохранить необходимый уровень комфорта предлагает китайская компания Xinge.

"Дом на колесах" на базе трицикла Xinge thedrive.com

Производитель мототехники создал несколько вариантов "дома на колесах" на базе трицикла. Новинка способна двигаться по дороге со скоростью 45 км/ч. В движение его приводит небольшой электромотор, питание для которого обеспечивает батарея емкостью 7,2 кВтч, но можно заказать версию с привычным ДВС.

Водительское место выглядит просто, но практично thedrive.com

В пассажирском отсеке достаточно места для трех человек. Здесь есть диван, стол, телевизор, кондиционер, небольшой холодильник, а в выдвижном отсеке скрывается электрическая плита.

В пассажирском отсеке есть телевизор, кондиционер и холодильник thedrive.com

Электроплита прячется в отсек под полом thedrive.com

Диван легко превращается в двуспальную кровать thedrive.com

Но самое удивительное в этом доме на колесах – его цена. Он обойдется в $4900, а если купить партию, то можно существенно сэкономить.

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