Революционный электрокар Toyota Mirai выехал на дороги

Второе поколение водородного электромобиля Toyota Mirai скоро отправится в продажу. Тестовый прототип уже заметили на дороге во время испытательных заездов.

Несмотря на камуфляжную пленку, уже заметно, что внешне новинка полностью соответствует прототипу, который был представлен ранее в статусе концепта. Относительно предшественника новый Toyota Mirai стал намного крупнее и сменил компактную переднеприводную платформу на основу от Lexus LS с ведущими задними колесами.

Новая Toyota Mirai motor1.com

Новая компоновка позволила автомобилю предложить более вместительный и практичный салон. Вместе с тем автомобиль станет дороже и намного роскошнее предшественника. Таким образом, среди соперников могут оказаться такие премиальные модели, как Tesla Model S и Porsche Taycan. Пускай элеткрокар Toyota Mirai и заходит в сегмент экологичного транспорта со стороны водорода.

Новая Toyota Mirai motor1.com

Новая Toyota Mirai motor1.com

Автомобили такого типа по-прежнему остаются непопулярными. Но японский производитель создал уже вторую генерацию модели, что говорит о серьезном настрое компании в развитии водородных технологий. В сравнении с традиционными электромобилями такие машины намного экологичнее и действительно могут отвечать за защиту окружающей среды.

Toyota Mirai 2020 Toyota

Toyota Mirai 2020 Toyota

Ожидается, что новинка Toyota сумеет преодолевать до 650 км на полном баке водородного топлива. Скорее всего, силовая установка окажется довольно мощной – предшественник предлагал всего 153 л.с.

Первое поколение Toyota Mirai Toyota

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о необычных доработках для кроссовера Toyota RAV4, которые отличают автомобиль от стандартной модели.

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