Renault показала дешевый электромобиль: первые подробности и фото

Компания Renault презентует в Женеве электрический городской хэтчбек Twingo Z.E.

Как стало известно OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится мировая премьера электромобиля Renault Twingo Z.E. Новинка построена на базе обычного хэтчбека, но вместо традиционного ДВС сзади у машины располагается электромотор.

Renault Twingo Z.E. media.renault.com

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Он имеет мощность 81 л.с., а максимальный крутящий момент в 160 Нм доступен сразу после старта. Чтобы разогнать компактный хэтчбек до 50 км/ч потребуется менее 4 секунд, а максимальная скорость достигает 135 км/ч.

Renault Twingo Z.E. создан на базе обычного хэтчбека Twingo media.renault.com

На Renault Twingo Z.E. вам вряд ли удастся установить рекорд Нюрбургринга, но несомненно, это будет один из самых доступных электромобилей на рынке.

Renault Twingo Z.E. media.renault.com

Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 22 кВтч и весом 165 кг, автомобиль способен преодолеть до 250 км в соответствии с циклом WLTP City. Как следует из названия, тестовый цикл связан исключительно с городским вождением. В полном цикле WLTP (57% город, 25% пригород, 18% шоссе) электромобиль сможет преодолеть расстояние до 180 км.

Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 22 кВтч и весом 165 кг автомобиль способен преодолеть до 250 км (WLTP City) media.renault.com

Полная зарядка от бытовой розетки на 2,3 кВт займет 13 часов и 30 минут. С помощью Wallbox (3,7 кВт) это время сократится до 8 часов, а с более мощным Wallbox 7.4 на зарядку уйдет 4 часа.

Renault Twingo Z.E. media.renault.com

Twingo Z.E. станет седьмым представителем электромобильной семьи Renault. Напомним, что французский производитель предлагает широкую палитру электромобилей – квадроцикл Twizy, хэтчбек Zoe, коммерческие фургоны Kangoo Z.E. и Master Z.Е., седан Samsung SM3 Z.E. (продается в Южной Корее) и кроссовер K-ZE (доступен в Китае). Последний ожидается в Европе в следующем году. Кроме того, в Женеве состоится дебют электромобиля под брендом Dacia.

Как писал ранее OBOZREVATEL, у компании Renault большие планы по расширению электрической линейки.

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