Porsche разрабатывает новые электромобили

Porsche в сотрудничестве с Audi разрабатывает новую электрическую платформу для производства электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новая платформа станет основой для электрической версии компактного кроссовера Porsche Macan.

Porsche Macan первым получит электрическую версию с новой платформой presse.porsche.de

И это будет не единственная модель, созданная на ее базе. Производство полностью электрической модели Macan начать в конце 2022 года. А затем ждем и более крупный крооссовер.

Porsche Taycan presse.porsche.de

Не исключено, что Boxster и Cayman вскоре также переведут на электротягу, но финальное решение еще не принято. Для них в Porsche разработают другую платформу с собственной архитектурой.

Porsche Taycan presse.porsche.de

В планах компании до 2030 года предложить покупателям широкий ассортимент моделей с традиционными ДВС, гибридными силовыми агрегатами и машины на электротяге.

Porsche Taycan presse.porsche.de

Напомним, что первым серийным электромобилем Porsche стал Taycan. Новинка уже предлагается на украинском рынке. Всего в нынешнем году компания планирует поставить в Украину 73 автомобиля, причем, почти все они уже проданы.

Семейство электрических суперкаров Porsche Taycan presse.porsche.de

Стоимость базовой версии Taycan 4S стартует с отметки 2 931 225 грн, а топ-версия Taycan Turbo S обойдется не менее чем в 5 054 775 грн.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche проводит испытания самого мощного Porsche 911 сразу в двух версиях.

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