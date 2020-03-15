Классический Ford Bronco превратили в 600-сильный электромобиль

Компания Zero Labs Automotive представила внедорожник Ford Bronco в стиле ретро, но с современной электрической начинкой.

Как стало известно OBOZREVATEL, молодая компания Zero Labs Automotive из Калифорнии подготовила для любителей классических Ford Bronco первого поколения (1966-1977) необычный ремейк.

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

Ориниальный Ford Bronco первого поколения выпускался с 1966 по 1977 год ford.com

Внешне автомобиль сохранил классические черты оригинального Bronco. Покупатели могут выбирать между стальным или карбоновым кузовом.

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

Базовая версия оснащается 300-сильным (220 кВт) электромотором, который развивает крутящий момент 330 Нм. Привод осуществляется на задние колеса.

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

Топ-модель предлагается с двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с., каждый из которых обеспечивает вращение свой пары колес, а в качестве опции один из моторов можно отключать. Питание для электромоторов обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 70 кВтч.

2021 Zero Labs Ford Bronco со стальным кузовом имеет эмблему Ford zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

Кроме того, автомобиль имеет независимую адаптивную подвеску всех колес, систему рекуперации энергии торможения, быструю зарядку и способен преодолевать до 305 км.

2021 Zero Labs Ford Bronco с карбоновым кузовом имеет светодиодную эмблему Zero Labs zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

За модель со стальным кузовом Zero Labs Automotive просит от $185 000, а модель с карбоновым кузовом обойдется не менее $240 000. С полным комплектом опций цена карбонового Bronco может достигать $400 000. Первые автомобили отправятся к покупателям в конце нынешнего года.

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco zerolabs.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, британцы решили возродить производство фургонов Morris 50-х годов, но уже на электротяге.

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