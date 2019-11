Электромобиль Mercedes G-class: появилась первая информация

Mercedes G-class – модель, которая существует в линейке немецкого бренда уже 40 лет. Не раз в компании задумывались о прекращении производства.

Однако теперь, как стало известно OBOZREVATEL, вместо этого решено превратить легендарный внедорожник "Мерседес Гелендваген" в электромобиль.

В своем Твиттере Саша Палленберг, глава цифровых разработок Daimler, передал общественности слова генерального директора о том, что грядет электрическая версия Mercedes G-class. Также он отметил, что в компании не прекращались дискуссии о ликвидации легендарной модели.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y