Электромобиль Mercedes G-class: появилась первая информация

Mercedes G-class – модель, которая существует в линейке немецкого бренда уже 40 лет. Не раз в компании задумывались о прекращении производства.

Однако теперь, как стало известно OBOZREVATEL, вместо этого решено превратить легендарный внедорожник "Мерседес Гелендваген" в электромобиль.

Актуальная генерация Mercedes G-class mercedes-benz.com

В своем Твиттере Саша Палленберг, глава цифровых разработок Daimler, передал общественности слова генерального директора о том, что грядет электрическая версия Mercedes G-class. Также он отметил, что в компании не прекращались дискуссии о ликвидации легендарной модели.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y — Sascha Pallenberg 潘賞世 (@sascha_p) November 7, 2019

Теперь же настроения сменились на более оптимистичные – руководство считает, что "Геледваген" окажется последней моделью Mercedes, производство которой можно закрыть. Теперь автомобиль ждет электрическое будущее. Возможно, уже к 2022 году – в ближайшие пару лет в компании намерены выпустить на рынок десять электрокаров.

Кроссовер Mercedes EQC – первенец новой линейки электромобилей mercedes-benz.com

Mercedes Gelandewagen присоединится к суббренду EQ, в рамках которого уже производится кроссовер EQC. Наиболее вероятное название для новинки – Mercedes EQG, хотя официальной информации по этому поводу пока нет.

Mercedes Ener-G-Force Concept 2012 демонстрировал развитие дизайна классического "Гелендвагена" mercedes-benz.com

Уместным будет вспомнить концепт 2012 года Mercedes Ener-G-Force, который намекал на внешность следующего поколения G-class. Спустя шесть лет серийная модель получилась совсем другой, однако наработки прототипа могут быть использованы в электрическом "Гелике".

Схема демонстрирует неочевидное сходство Mercedes Ener-G-Force с G-class mercedes-benz.com

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