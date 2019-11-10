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10 ноября • обновлено в 19:31
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Электромобиль Mercedes G-class: появилась первая информация

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Mercedes G-class – модель, которая существует в линейке немецкого бренда уже 40 лет. Не раз в компании задумывались о прекращении производства.

Однако теперь, как стало известно OBOZREVATEL, вместо этого решено превратить легендарный внедорожник "Мерседес Гелендваген" в электромобиль.

Актуальная генерация Mercedes G-class

Актуальная генерация Mercedes G-class

mercedes-benz.com

В своем Твиттере Саша Палленберг, глава цифровых разработок Daimler, передал общественности слова генерального директора о том, что грядет электрическая версия Mercedes G-class. Также он отметил, что в компании не прекращались дискуссии о ликвидации легендарной модели.

Новости
Как выглядит самый крутой Mercedes G-class

Теперь же настроения сменились на более оптимистичные – руководство считает, что "Геледваген" окажется последней моделью Mercedes, производство которой можно закрыть. Теперь автомобиль ждет электрическое будущее. Возможно, уже к 2022 году – в ближайшие пару лет в компании намерены выпустить на рынок десять электрокаров.

Кроссовер Mercedes EQC – первенец новой линейки электромобилей

Кроссовер Mercedes EQC – первенец новой линейки электромобилей

mercedes-benz.com

Mercedes Gelandewagen присоединится к суббренду EQ, в рамках которого уже производится кроссовер EQC. Наиболее вероятное название для новинки – Mercedes EQG, хотя официальной информации по этому поводу пока нет.

Mercedes Ener-G-Force Concept 2012 демонстрировал развитие дизайна классического "Гелендвагена"

Mercedes Ener-G-Force Concept 2012 демонстрировал развитие дизайна классического "Гелендвагена"

mercedes-benz.com

Уместным будет вспомнить концепт 2012 года Mercedes Ener-G-Force, который намекал на внешность следующего поколения G-class. Спустя шесть лет серийная модель получилась совсем другой, однако наработки прототипа могут быть использованы в электрическом "Гелике".

Схема демонстрирует неочевидное сходство Mercedes Ener-G-Force с G-class

Схема демонстрирует неочевидное сходство Mercedes Ener-G-Force с G-class

mercedes-benz.com

Новости
Представлен самый крутой дизельный Mercedes G-class

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Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили внедорожник Mercedes-Benz новости
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Он Алекс
Он Алекс
Чем больше электромобилей, тем меньше загрязнение окружающей среды... меньше покупаем нефть, она дешевле и меньше денег у пугабыча на истребление человеков....
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