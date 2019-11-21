Дешевый соперник Tesla Model X выходит на рынок

В ходе международного автосалона в Лос-Анджелесе немецкий производитель объявил цену Mercedes EQC – 68 тыс. долларов.

Как выяснил OBOZREVATEL, это намного ниже, чем просят за Tesla Model X в базовой модификации. Цена американского электрокросса – от 85 тысяч. Таким образом, в США новый электромобиль Mercedes оказался на 17 тыс. дешевле.

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC оказался дешевле своего соперника mercedes-benz.com

Это отличная новость для многих автомобилистов, которые ждали подобную модель от немецкого бренда. К тому же, североамериканский рынок очень важен для любой представленной в регионе компании.

Mercedes EQC – один из долгожданных электромобилей современности mercedes-benz.com

Правильная ценовая политика вкупе с имиджем бренда могут создать благоприятную среду для высоких продаж. Напомним, кроссовер Mercedes EQC оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой оси, полный привод), которые выдают суммарную мощность 402 л.с. и 760 Нм.

Интерьер Mercedes-Benz EQC безошибочно узнается как произведение немецкого бренда mercedes-benz.com

Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с. Автомобиль получил батарейный блок емкостью 80 кВтч, заряд которого от 10% до 80% можно восполнить за 40 минут при использовании 110-киловаттного зарядного терминала.

Mercedes Generation EQ Concept стал предвестником серийного электромобиля mercedes-benz.com

При этом производитель все еще не раскрыл запас хода. Пока молчит и Агентство по охране окружающей среды США (EPA), которое публикует наиболее объективные цифры.

Новости Новый соперник Tesla Model S похвастал солидным запасом хода

Ожидается, что новый Mercedes-Benz EQC получит порядка 400 км на одном заряде. Во всяком случае, на это намекает показатель расхода энергии – около 20 кВт/100 км.

Tesla Model X – один из основных соперников Mercedes EQC tesla.com

Кроссовер Tesla Model X способен преодолеть более 500 км. А если необходим семиместный салон, можно заказать трехрядную конфигурацию. Теме не менее, разница в цене с Mercedes составит как минимум одну Skoda Octavia.

По цене самой дешевой Tesla Model X можно купить Mercedes EQC и Skoda Octavia skoda-auto.com

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