Дешевый соперник Tesla Model X выходит на рынок

В ходе международного автосалона в Лос-Анджелесе немецкий производитель объявил цену Mercedes EQC – 68 тыс. долларов.
Как выяснил OBOZREVATEL, это намного ниже, чем просят за Tesla Model X в базовой модификации. Цена американского электрокросса – от 85 тысяч. Таким образом, в США новый электромобиль Mercedes оказался на 17 тыс. дешевле.
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC оказался дешевле своего соперника
mercedes-benz.com
Это отличная новость для многих автомобилистов, которые ждали подобную модель от немецкого бренда. К тому же, североамериканский рынок очень важен для любой представленной в регионе компании.
Mercedes EQC – один из долгожданных электромобилей современности
mercedes-benz.com
Правильная ценовая политика вкупе с имиджем бренда могут создать благоприятную среду для высоких продаж. Напомним, кроссовер Mercedes EQC оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой оси, полный привод), которые выдают суммарную мощность 402 л.с. и 760 Нм.
Интерьер Mercedes-Benz EQC безошибочно узнается как произведение немецкого бренда
mercedes-benz.com
Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с. Автомобиль получил батарейный блок емкостью 80 кВтч, заряд которого от 10% до 80% можно восполнить за 40 минут при использовании 110-киловаттного зарядного терминала.
Mercedes Generation EQ Concept стал предвестником серийного электромобиля
mercedes-benz.com
При этом производитель все еще не раскрыл запас хода. Пока молчит и Агентство по охране окружающей среды США (EPA), которое публикует наиболее объективные цифры.
Ожидается, что новый Mercedes-Benz EQC получит порядка 400 км на одном заряде. Во всяком случае, на это намекает показатель расхода энергии – около 20 кВт/100 км.
Tesla Model X – один из основных соперников Mercedes EQC
tesla.com
Кроссовер Tesla Model X способен преодолеть более 500 км. А если необходим семиместный салон, можно заказать трехрядную конфигурацию. Теме не менее, разница в цене с Mercedes составит как минимум одну Skoda Octavia.
По цене самой дешевой Tesla Model X можно купить Mercedes EQC и Skoda Octavia
skoda-auto.com
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