Чешская Лада Нива и электрическое ноу-хау — новости недели

Новая Лада Нива из Чехии, дешевые кроссоверы, технологичные электромобили и даже найденный в гараже через 44 года коллекционный Mercedes – самые неожиданные новости недели от AutoOboz.

Компания Brighsun New Energy из Австралии объявила о готовности начать промышленные испытания своих инновационных батарей спустя 8 лет. Если испытания пройдут успешно, пробег электрокаров на одном заряде возрастёт до 2000 км.

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Новый бюджетный кроссовер Renault Triber стоит всего 6500 евро. Компания Mahindra уже подготовила свой убедительный ответ. Автомобиль обновили для соперничества с Triber, но есть проблема. Даже несколько.

Бюджетный кроссовер Mahindra KUV100 mahindra.com

У Илона Маска спросили, насколько хорошо пикап Tesla Cybertruck подготовлен к охоте, рыбалке и туристическому отдыху. Маск ответил, что электрокар даже сумеет плавать "какое-то время", поэтому реки и водоемы ему не страшны. Хм...

Новый Tesla Cybertruck позиционируют как авто для активного отдыха tesla.com

Пока АвтоВАЗ считает, что продолжение производства настолько устаревшей в моральном и техническом плане Лада Нива – это нормально, в Чехии создали новую Lada 4x4.

Новый внедорожник Лада Нива показали на фото auto.cz

В свое время ВАЗ-2109 – знаменитая Лада Девятка – была для многих желанным автомобилем. В Украине нашли полностью новый экземпляр возрастом 30 лет в знаменитом вишневом цвете. В машине сохранилась заводская упаковка!

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В американском штате Индиана был обнаружен забытый на долгие 44 года редчайший Mercedes-Benz 300 SL 1960 года выпуска. Владелец поставил авто в гараж и с тех пор не выезжал на нем.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

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