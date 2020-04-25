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25 апреля • обновлено в 08:19
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Чешская Лада Нива и электрическое ноу-хау — новости недели

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Новая Лада Нива из Чехии, дешевые кроссоверы, технологичные электромобили и даже найденный в гараже через 44 года коллекционный Mercedes – самые неожиданные новости недели от AutoOboz.

Компания Brighsun New Energy из Австралии объявила о готовности начать промышленные испытания своих инновационных батарей спустя 8 лет. Если испытания пройдут успешно, пробег электрокаров на одном заряде возрастёт до 2000 км.

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Новый бюджетный кроссовер Renault Triber стоит всего 6500 евро. Компания Mahindra уже подготовила свой убедительный ответ. Автомобиль обновили для соперничества с Triber, но есть проблема. Даже несколько.

Бюджетный кроссовер Mahindra KUV100

Бюджетный кроссовер Mahindra KUV100

mahindra.com

У Илона Маска спросили, насколько хорошо пикап Tesla Cybertruck подготовлен к охоте, рыбалке и туристическому отдыху. Маск ответил, что электрокар даже сумеет плавать "какое-то время", поэтому реки и водоемы ему не страшны. Хм...

Новый Tesla Cybertruck позиционируют как авто для активного отдыха

Новый Tesla Cybertruck позиционируют как авто для активного отдыха

tesla.com

Пока АвтоВАЗ считает, что продолжение производства настолько устаревшей в моральном и техническом плане Лада Нива – это нормально, в Чехии создали новую Lada 4x4.

Новый внедорожник Лада Нива показали на фото

Новый внедорожник Лада Нива показали на фото

auto.cz

В свое время ВАЗ-2109 – знаменитая Лада Девятка – была для многих желанным автомобилем. В Украине нашли полностью новый экземпляр возрастом 30 лет в знаменитом вишневом цвете. В машине сохранилась заводская упаковка!

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В американском штате Индиана был обнаружен забытый на долгие 44 года редчайший Mercedes-Benz 300 SL 1960 года выпуска. Владелец поставил авто в гараж и с тех пор не выезжал на нем.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster

gullwingmotorcars.com

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто ретро б/у автомобиль кроссовер внедорожник электромобили ВАЗ Лада Mercedes-Benz Renault Mahindra Tesla бюджетный автомобиль пикап
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