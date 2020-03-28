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28 марта • обновлено в 08:03
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20 электромобилей на морозе и самый дешевый Гелендваген — ТОП недели

1.5т
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Замороженные электромобили, дешевый Suzuki, законсервированная BMW и другие странные машины – самое интересное и необычное за неделю от AutoOboz.

Электромобили с нами уже давно, но всех по-прежнему интересуют особенности их эксплуатации в зимнее время. Как электрокары ведут себя при низких температурах? У нас есть ответ сразу для 20 машин!

20 электромобилей проверили холодом

20 электромобилей проверили холодом

naf.no

Suzuki решила всерьез взяться за рынок бюджетных автомобилей, превратив популярный Swift в компактный и доступный седан. Уже появились фото и характеристики новинки.

Новый седан Сузуки полностью рассекречен

Новый седан Сузуки полностью рассекречен

globalsuzuki.com

Что происходит с электромобилем после нескольких сотен тыс. км пробега? В частности, как ведет себя батарея Tesla Model S? И на этот вопрос мы уже знаем ответ.

Мерседес Гелендваген – дорогой автомобиль, который хотят очень многие, но купить почти никто не может. Появилась дешевая альтернатива всего за $10 000. Да еще и с 7-местным салоном!

Внедорожник Mahindra Bolero похож на Гелендваген, но стоит намного дешевле

Внедорожник Mahindra Bolero похож на Гелендваген, но стоит намного дешевле

mahindra.com

Как сохранить автомобиль в идеальном состоянии? Нужно его просто законсервировать. Почти как шпроты в банке, только немного по-другому...

BMW 740i E38

BMW 740i E38

ebay.de

ВАЗ-2108 в свое время планировал участвовать в международном ралли. Для этого автомобиль даже оснастили мощным двигателем и полным приводом, но в итоге ничего не получилось.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто б/у автомобиль бюджетный автомобиль внедорожник электромобили Mahindra BMW Tesla Suzuki Mercedes-Benz ВАЗ Лада
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