Российские власти сознательно сливают в СМИ версию о том, что задержанные в Беларуси вагнеровцы (читай ГРУшники) были всего лишь "транзитными пассажирами", летевшими убивать куда-то в Африку. Последние сомнения в заказном характере такого вброса исчезли после того, как под этой версией подписался Прилепин, признавший среди задержанных бывших "бойцов" своего батальона. Прилепина часто используют для слива информации, когда спецслужбам нужен якобы независимый источник. Все что он говорит, надо понимать с точностью до наоборот.

Как я уже писал здесь пару дней назад, Кремль хочет использовать президентские выборы для того, чтобы подготовить аншлюс Беларуси. События могут развиваться по крымскому сценарию. Для этого и нужны зелёные человечки.

Лукашенко явно пытается отбояриться от навязываемой Кремлём крыши и использовать ситуацию, чтобы предстать перед населением защитником беларусской независимости. Однако он в ловушке. Ситуация складывается так, что ему не удастся без помощи России сохранить власть. А эта помощь может быть оказана только на условиях согласия на аншлюс. Как бы Лука не пыжился, именно он - самая реальная угроза независимости страны. Если он окажется перед выбором - отдать власть оппозиции и отправиться на нары или стать путинским чиновником - очевидно, выберет второе.

Перед белорусской оппозиции стоит сложная задача - суметь использовать междиктаторские разборки, чтобы устранить Лукашенко, при этом не попавшись в лапы Путину.

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