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Олег Стариков
Олег Стариков
Експерт по вопросам сектора обороны и безопасностиВсе статьи автора

Запретить нельзя поехать: почему 5000 фанов собираются в Россию

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Порядка пяти тысяч украинских фанатов отправится на чемпионат мира по футболу в Россию. - Ред.

В этом событии есть два аспекта: политический и моральный.

Политический аспект. Государство обязано информировать своих граждан о безопасности в стране пребывания. С учетом того, что МИД Украины проинформировал своих граждан о том, что выезжать на территорию РФ небезопасно, каждый гражданин Украины, который принял такое решение, берет на себя личную ответственность.

Моральный аспект.

Во-первых, с учетом того, что Украина - демократическая страна, где есть права и свободы, каждый гражданин имеет право поступать так, как он считает нужным по принципу – "что не запрещено Законом, то разрешено". Никто не имеет права нам указывать, как поступать. Пять тысяч человек приняли решение поехать на ЧМ-2018, это их право.

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Во-вторых, с моральной точки зрения, данные граждане свои личные интересы(даже при том, что они являются фанатами футбола и даже аполитичными людьми), ставят выше общественных.Общественное мнениетакие действия осуждает.

Такие действия молодых людей (а среди болельщиков, которые решили поехать на ЧМ-18 в подавляющем числе люди до 45 лет) являются следствием отсутствия действенной государственной программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. А те органы центральной исполнительной власти, на которые возложены данные функции, работают неэффективно. Вот и получили результат!

Запретами в современном информационном мире проблемы не решаются. Только высокопрофессиональная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которая должна проводиться с раннего детства в семье, в школе, служба в Вооруженных Силах приведет к осознанному восприятию молодым человеком себя как ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ.

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Автор
Олег СтариковОлег Стариков
Тема
ЧМ-2018
Место
Украина
Объект
Россия
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