Запрет Telegram: Роскомнадзору предрекли ликвидацию

В новом российском правительстве не окажется главы Роскомнадзора Александра Жарова, который запретил мессенджер Telegram, помимо этого, саму структуру могут ликвидировать.

"Там товарищ Жаров уже окончательно сошел с ума, я думаю, что уже в составе нового правительства Жарова не будет уж точно, по крайней мере, с вероятностью 95%", – сказала в комментарии "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, саму структуру тоже могут ликвидировать.

"А вот будет ли Роскомнадзор, как структура, в составе нового правительства, пока это 50 на 50. Потому что то, как оно работает, то лучше бы его не было вообще. Потому что помимо него за интернетом следят еще куча ведомств, в том числе и ФСБ, МВД, прочие комитеты и структуры, зачем при этом еще Роскомнадзор совершенно непонятно", – говорит она.

При этом Курносова сообщила, что пользователей запрещенного мессенджера стало больше.

"Та статистика, которая мне доступна, говорит о том, что аудитория Telegram в России увеличилась в два раза. Люди реагируют нормальным человеческим образом, установки телеграмма теми людьми, которые до этого им вообще не пользовались", – отметила она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", компания Telegram нашла новый метод для обхода блокировки, справиться с которым властям Российской Федерации будет практически невозможно.