Запад ударил по Сирии: Асад выступил с заявлением

Президент Сирии Башар Асад заявил, что западные страны уже потеряли контроль над Сирией.
Об этом пишут РИА Новости.
"Пришло время Западу признать потерю контроля над ситуацией в Сирии", - сказал Асад.
Напомним, президент Сирии уже назвал действия США, Великобритании и Франции агрессией против его страны и призвал международное сообщество отреагировать.
Как сообщал "Обозреватель", появилось первое видео с Асадом после удара союзников по Сирии.
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