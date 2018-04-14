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Запад ударил по Сирии: Асад выступил с заявлением

4.3тЧитать новость на украинском

Президент Сирии Башар Асад заявил, что западные страны уже потеряли контроль над Сирией.

Об этом пишут РИА Новости.

"Пришло время Западу признать потерю контроля над ситуацией в Сирии", - сказал Асад.

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Напомним, президент Сирии уже назвал действия США, Великобритании и Франции агрессией против его страны и призвал международное сообщество отреагировать.

Как сообщал "Обозреватель", появилось первое видео с Асадом после удара союзников по Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
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