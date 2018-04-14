Запад ударил по Сирии: Асад выступил с заявлением

Президент Сирии Башар Асад заявил, что западные страны уже потеряли контроль над Сирией.

Об этом пишут РИА Новости.

"Пришло время Западу признать потерю контроля над ситуацией в Сирии", - сказал Асад.

Напомним, президент Сирии уже назвал действия США, Великобритании и Франции агрессией против его страны и призвал международное сообщество отреагировать.

Как сообщал "Обозреватель", появилось первое видео с Асадом после удара союзников по Сирии.