''Пытаются утаить!''Россия разразилась новыми обвинениями из-за крушения MH17

Россия обвинила Нидерланды в попытке скрыть факты расследования крушения малазийского "Боинга" МН17.

С таким заявлением выступила представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Нидерландов рассекретить детали дела, пишет RT.

Захарова сообщила, что с 2015 между голландским правительством и тремя СМИ велись судебные споры, однако в январе 2019 Госсовет разрешил не раскрывать материалы дела.

Россию обвиняют в причастности к крушению MH17 Getty

"А как же транспарентность, а как же прозрачность расследования гибели малайзийского авиалайнера? А как же свобода слова, как же права журналистов и СМИ на получение данных, материалов и информации по настоящей трагедии? Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса МН17?" – высказалась Захарова.

Напомним, что "Боинг" был сбит над Донбассом в июле 2014. Следствие установило, что снаряд был выпущен из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Украины.

Место крушения малазийского "Боинга" Getty

Российские власти и террористы пытались обвинить во всем Украину, однако в июне 2018 правительство Нидерландов заявило, что не видит оснований привлекать Украину к ответственности.

Как писал OBOZREVATEL, генеральная прокуратура России заявила, что не будет допрашивать россиян по делу крушения малазийского Boeing МН17. Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко сообщил, что нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о причастности россиян к этой катастрофе

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