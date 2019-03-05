Ядерная война между Индией и Пакистаном разрушит Землю: страшный сценарий

Ядерная война между Индией и Пакистаном способна привести к жутким последствиям — спровоцировать огненные бури, которые будут выбрасывать в атмосферу миллионы тонн дыма.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на климатологов. В свою очередь эти процессы могут нанести вред озоновому слою, что вызовет глобальное охлаждение и спровоцирует нехватку продовольствия.

Также климатологи уверены, что если любая из стран использует лишь часть своего ядерного вооружения, ситуация может перерасти в глобальную экологическую и гуманитарную катастрофу. По данным специалистов, страны имеют примерно 140-150 единиц ядерного оружия.

Когда ядерное оружие взрывается, его действие распространяется за пределы взрывной волны, слепящего огненного шара и грибовидной тучи. Например, ядерные взрывы вблизи Земли могут распространять радиоактивный мусор, так называемые радиоактивные осадки, на сотни километров.

"Самым же страшным эффектом является сильная жара, которая способна поджечь сооружения в радиусе многих километров. Эти пожары, если они происходят в промышленных зонах или густонаселенных городах, могут привести к страшному явлению, которое называют огненной бурей", — рассказал исследователь из Национального центра атмосферных исследований США Майкл Миллс.

По словам ученых, последствия этого ядерного конфликта уничтожат от 20 до 50% озонового слоя над населенными районами. После этого как минимум на 1000 лет на Землю придет холод.

После того, как огненные бури захватят здания, транспортные средства, склады топлива, растительность и т. д., дым будет подниматься через тропосферу и частицы затем оседали бы в высшем слое, называемом стратосферой.

Оттуда крохотные черные углеродные аэрозоли могут распространяться по всему земному шару. В результате стратосфера, температура в которой ниже нуля, будет на десятки градусов теплее, чем обычно, в течение пяти лет.

Мелкая черная сажа в стратосфере не позволит лучам солнца попасть на Землю. Исследователи подсчитали, что средние температуры по всему миру упадут примерно на 1,5 градуса по Цельсию в течение пяти лет после ядерных взрывов. Изменение температуры океана может разрушить морскую жизнь и рыболовство. Также это повлияет на растительность. Вернется температура к нормальной не ранее, чем через 25 лет.

Ядерная война

Это может вызвать глобальный ядерный голод.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Два самолета ВВС Индии были сбиты утром в среду, 27 февраля, в воздушном пространстве Пакистана. Один из самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной Индии части региона.

Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между двумя странами из-за Кашмира. США и Россия призвали Индию и Пакистан избегать эскалации в регионе.

Правительство Пакистана призвало Индию к диалогу, чтобы урегулировать кризис. Однако стороны продолжили обмен военными ударами.

Эксперты считают, что военный конфликт Индии и Пакистана пока ограничивается обменом ударами, стороны, вопреки опасениям международных наблюдателей, не демонстрируют готовности применять ядерное оружие.

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