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Взяли пример с Зеленского? В Греции распустили парламент и назначили новые выборы

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Президент Греции Прокопис Павлопулос опубликовал указ о роспуске парламента страны и назначении досрочных выборов депутатов.

Согласно законодательству страны, выборы должны состоятся не позднее, чем через 30 дней с момента роспуска парламента. Вероятной датой называют 7 июля, пишет Greek Reporter.

Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это будут первые общенациональные выборы в Греции, в которых возраст голосующих будет снижен с 18 до 17 лет.

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Выборы в Греции

Выборы в Греции

"ЗН"

Церемония инаугурации новых членов парламента запланирована на 17 июля.

Отметим, что объявление о досрочных выборах произошло через несколько недель после того, как партия Ципраса претерпела разрушительного поражения на выборах в Европарламент и на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года в греческой столице Афинах прошли масштабные протесты против соглашения с Македонией о ее переименовании.

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Место
Греция
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