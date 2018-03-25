Выпрыгивали из окон: появились жуткие кадры пожара в России

Во время жуткого пожара в российском Кемерово люди выпрыгивали из окон.

В сети появились страшные кадры, на которых видно, как мужчина упал вниз и разбился.

Официальных данных о погибших пока нет, но СМИ уже сообщили о смерти четверых детей.

Очевидцы вот так описывают происходящее: "Там было много детей, один человек выпал из окна и разбился насмерть. Всех работников и посетителей торгового центра эвакуировали. Люди все напуганы, некоторые плачут. Приехали четыре машины скорой помощи, работают кинологи, пожарные", - рассказал "КП" кемеровчанин Эдуард.

Как сообщал "Обозреватель", в российском Кемерово в воскресенье, 25 марта, вспыхнул ТЦ "Зимняя вишня". Спасатели пока не ликвидировали возгорание.