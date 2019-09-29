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29 сентября • обновлено в 19:16
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Выборы в Австрии после скандала с Россией: назван фаворит

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В Австрии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

По предварительным данным лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, сообщают "РИА Новости".

Согласно данным экзит-пола лидирует Австрийская народная партия (АНП), набирая 37%. Глава партии Себастьян Курц, как ожидается, вновь займет пост канцлера Австрии.

Себастьян Курц

Себастьян Курц

"Укринформ"

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Австрия ищет российского шпиона

Также в парламент могут пройти Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), праволиберальная NEOS и "Зеленые".

По законам Австрии в состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Чтобы пройти в парламент партии необходимо преодолеть порог в 4%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Австрии в воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы, которые были спровоцированы скандалом с "российским следом".

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Персона
Себастьян Курц
Место
Австрия
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