Выборы в Австрии после скандала с Россией: назван фаворит

В Австрии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

По предварительным данным лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, сообщают "РИА Новости".

Согласно данным экзит-пола лидирует Австрийская народная партия (АНП), набирая 37%. Глава партии Себастьян Курц, как ожидается, вновь займет пост канцлера Австрии.

Себастьян Курц "Укринформ"

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Также в парламент могут пройти Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), праволиберальная NEOS и "Зеленые".

По законам Австрии в состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Чтобы пройти в парламент партии необходимо преодолеть порог в 4%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Австрии в воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы, которые были спровоцированы скандалом с "российским следом".

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