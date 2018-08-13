Вторглись украинские солдаты: в Чехии разразились грандиозным обвинением в адрес Украины

Лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филип обвинил украинцев, которые находились в руководстве СССР и в Советской армии виновными в подавлении "Пражской весны".

"100% истории "Пражской весны" фальсифицированы. Никто не напишет, что вся идея основана на позиции против России. Но политбюро СССР в те времена имело в составе лишь одного чистого русского. И он голосовал против вторжения. Лидер СССР Леонид Брежнев был из Украины. Большинство солдат, участвовавших во вторжении, были украинцами", - сказал Филип, сообщает издание The Guardian.

Он отметил, что больше всего подавление восстания поддерживали власти ГДР, Польши и Венгрии.

Филип также отверг сотрудничество с российскими властями и заявил, что основным партнером в России является Компартия РФ.

"И наибольший протест против Путина был организован ими. Я не знаю никого в российском посольстве, кто был членом партии", - подчеркнул он.

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Отметим, в парламенте Чехии Компартию представляют 15 депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенным делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже он заговорил о необходимости снятия санкций с России и возможности финансовой компенсации Украине за аннексированный Крым.

Напомним, "Пражская весна" произошла в Чехословакии в первой половине 1968 года и характеризовалась либерализацией и расширением прав и свобод граждан с одновременной децентрализацией. Руководство СССР данную реформу не одобрило, и в Чехословакию были введены Советские войска. В подавлении восстания принимали участия совместные контингенты из Польши, Венгрии и Болгарии. Кроме того, в разных официальных документах национальность генсека СССР Леонида Брежнева указывалась по-разному — он был как украинцем, так и русским.