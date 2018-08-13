МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Вторглись украинские солдаты: в Чехии разразились грандиозным обвинением в адрес Украины

72.7тЧитать новость на украинском

Лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филип обвинил украинцев, которые находились в руководстве СССР и в Советской армии виновными в подавлении "Пражской весны".

"100% истории "Пражской весны" фальсифицированы. Никто не напишет, что вся идея основана на позиции против России. Но политбюро СССР в те времена имело в составе лишь одного чистого русского. И он голосовал против вторжения. Лидер СССР Леонид Брежнев был из Украины. Большинство солдат, участвовавших во вторжении, были украинцами", - сказал Филип, сообщает издание The Guardian.

Он отметил, что больше всего подавление восстания поддерживали власти ГДР, Польши и Венгрии.

Новости
Прогиб Земана провалился: Чехия сделала важное заявление по Крыму

Филип также отверг сотрудничество с российскими властями и заявил, что основным партнером в России является Компартия РФ.

"И наибольший протест против Путина был организован ими. Я не знаю никого в российском посольстве, кто был членом партии", - подчеркнул он.

Новости
Что осталось от советской армии в Чехии

Отметим, в парламенте Чехии Компартию представляют 15 депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенным делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже он заговорил о необходимости снятия санкций с России и возможности финансовой компенсации Украине за аннексированный Крым.

Напомним, "Пражская весна" произошла в Чехословакии в первой половине 1968 года и характеризовалась либерализацией и расширением прав и свобод граждан с одновременной децентрализацией. Руководство СССР данную реформу не одобрило, и в Чехословакию были введены Советские войска. В подавлении восстания принимали участия совместные контингенты из Польши, Венгрии и Болгарии. Кроме того, в разных официальных документах национальность генсека СССР Леонида Брежнева указывалась по-разному — он был как украинцем, так и русским.

Место
Чехия
Поделиться в Facebook
48
Комментарии
382
394
Смешно
27
Интересно
23
Печально
145
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сикоко заплатил путин чтобы етот филип таку херню озвучил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не парьтесь вы. Старый коммуняцкий маразматик (под диктовку кацапских шпиенов и за их деньги) состряпал пасквиль и пиарится на нем.
Показать комментарий полностью
Ответить
9
0
Halenko Mykola
Halenko Mykola
У этого Филипа в голове каша. Украина сама была заложником СССР , а Россия является правоприемником СССР. К тому же коммунисты как и бандиты не имеют национальности.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Наши блоги