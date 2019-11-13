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13 ноября • обновлено в 22:49
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Встречали бюджетно и с обысками: Путин приехал на саммит БРИКС. Первые кадры

2.3т
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Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл на саммит БРИКС в Бразилию.

Соответствующие видео появились на странице журналиста Дмитрия Смирнова в Twitter и Telegram-канале кремлевского пула "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, кроме Путина, в кадр попал бюджетный кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди. В нем было всего 3 авто – два Ford и Audi. С Моди российский президент говорил недолго – переговоры длились всего 20 минут.

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Путин прибыл на саммит БРИКС

Путин прибыл на саммит БРИКС

Скриншот из видео

Отмечается, что по пути в Бразилию Путину пришлось дозаправиться в Лиссабоне (Португалия).

Также на видео засняли, как российскую делегацию обыскивали по прилету. Охрана использовала собак, обученных на поиск наркотиков. "Как рейс из Душанде. Репутация", – сыронизировали в комментариях.

Встречали бюджетно и с обысками: Путин приехал на саммит БРИКС. Первые кадры
Встречали бюджетно и с обысками: Путин приехал на саммит БРИКС. Первые кадры
Встречали бюджетно и с обысками: Путин приехал на саммит БРИКС. Первые кадры

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой встрече лидеров стран БРИКС Путин успел несколько раз оконфузиться. Сначала он не нашел флаг России для фото и стал под чужим. Также сеть рассмешили слишком длинные брюки российского лидера.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Бразилия
Тег
Новости России
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