Встречали бюджетно и с обысками: Путин приехал на саммит БРИКС. Первые кадры

Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл на саммит БРИКС в Бразилию.
Соответствующие видео появились на странице журналиста Дмитрия Смирнова в Twitter и Telegram-канале кремлевского пула "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, кроме Путина, в кадр попал бюджетный кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди. В нем было всего 3 авто – два Ford и Audi. С Моди российский президент говорил недолго – переговоры длились всего 20 минут.
Путин прибыл на саммит БРИКС
Скриншот из видео
Отмечается, что по пути в Бразилию Путину пришлось дозаправиться в Лиссабоне (Португалия).
Также на видео засняли, как российскую делегацию обыскивали по прилету. Охрана использовала собак, обученных на поиск наркотиков. "Как рейс из Душанде. Репутация", – сыронизировали в комментариях.
Владимир Путин прилетел в Бразилиа: Начался официальный визит президента России в Бразилию и на саммит БРИКС pic.twitter.com/L3q4jeiI0F— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019
Бразильские меры безопасности: Бразилиа встречает российскую делегацию саммита БРИКС с собаками pic.twitter.com/lx7DMJIvpr— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019
В Бразилиа началась официальная программа президента России: Первая встреча у Путина с премьером Индии Нарендрой Моди pic.twitter.com/lghEiSVoGY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой встрече лидеров стран БРИКС Путин успел несколько раз оконфузиться. Сначала он не нашел флаг России для фото и стал под чужим. Также сеть рассмешили слишком длинные брюки российского лидера.
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