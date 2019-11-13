Встречали бюджетно и с обысками: Путин приехал на саммит БРИКС. Первые кадры

Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл на саммит БРИКС в Бразилию.

Соответствующие видео появились на странице журналиста Дмитрия Смирнова в Twitter и Telegram-канале кремлевского пула "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, кроме Путина, в кадр попал бюджетный кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди. В нем было всего 3 авто – два Ford и Audi. С Моди российский президент говорил недолго – переговоры длились всего 20 минут.

Путин прибыл на саммит БРИКС Скриншот из видео

Отмечается, что по пути в Бразилию Путину пришлось дозаправиться в Лиссабоне (Португалия).

Также на видео засняли, как российскую делегацию обыскивали по прилету. Охрана использовала собак, обученных на поиск наркотиков. "Как рейс из Душанде. Репутация", – сыронизировали в комментариях.

Владимир Путин прилетел в Бразилиа: Начался официальный визит президента России в Бразилию и на саммит БРИКС pic.twitter.com/L3q4jeiI0F — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019

Бразильские меры безопасности: Бразилиа встречает российскую делегацию саммита БРИКС с собаками pic.twitter.com/lx7DMJIvpr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019

В Бразилиа началась официальная программа президента России: Первая встреча у Путина с премьером Индии Нарендрой Моди pic.twitter.com/lghEiSVoGY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой встрече лидеров стран БРИКС Путин успел несколько раз оконфузиться. Сначала он не нашел флаг России для фото и стал под чужим. Также сеть рассмешили слишком длинные брюки российского лидера.

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