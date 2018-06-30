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ПолитикаЭкономика

Встреча Трампа с Путиным: в США сделали неожиданный прогноз о результатах

3.3тЧитать новость на украинском

Будущая встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа принесет больше выгоды для лидера РФ, так как в его руках находятся "все карты".

Так, издание The New York Magazine отмечает, что любая сделка, которая выйдет из встречи, гораздо больше будет способствовать интересам России.

Как утверждают в материале, Путин точно знает, чего хочет от президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп, похоже, желает только того, чтобы тот, кем он так увлекается, ответил ему взаимностью.

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Желание Трампа понравиться Путину, пишет издание, может реализоваться ценой невыгодных для США уступок.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Путина рассказали, что будут обсуждать на встрече глав США и РФ.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
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Пигин Макс
Пигин Макс
А нерабам остаётся только ждать, что решат хозяева.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Путин великий, а пиндосы с быдлом это отбросы мира.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Хохлы, дрочите дупу. Ахахаха
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