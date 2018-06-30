Встреча Трампа с Путиным: в США сделали неожиданный прогноз о результатах

Будущая встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа принесет больше выгоды для лидера РФ, так как в его руках находятся "все карты".

Так, издание The New York Magazine отмечает, что любая сделка, которая выйдет из встречи, гораздо больше будет способствовать интересам России.

Как утверждают в материале, Путин точно знает, чего хочет от президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп, похоже, желает только того, чтобы тот, кем он так увлекается, ответил ему взаимностью.

Желание Трампа понравиться Путину, пишет издание, может реализоваться ценой невыгодных для США уступок.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Путина рассказали, что будут обсуждать на встрече глав США и РФ.