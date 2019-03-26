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"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

2.6тЧитать материал на украинском

В Беларуси губернатор Могилевской области привез президента Александра Лукашенко в агрохолдинг, за что поплатится вместе с руководством фирмы увольнением.

Лидера Беларуси не на шутку разозлили условия, в которых содержат коров в агрохолдинге "Купаловское". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, во главе с ним, и Качанова следом туда? Анфимова выгнал, как минимум, с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", – с криком обратился Лукашенко к министру сельского хозяйства.

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"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

Скриншот из видео

"Всех под нож! Всех до единого!" – разразился президент, поручив к вечеру подготовить снятие с должностей руководство области и самого холдинга. При этом, Лукашенко велел открыть против них уголовные дела.

"Ко мне не обращайся. Виноват. Наручники. Следственный изолятор", – высказался он в сторону одного из чиновников.

"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

Белта

"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

Белта

"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

Пользователи бурно отреагировали на инцидент.

"Крепостные, все крепостные", "Хочу – возбуждаю уголовные дела, хочу делаю губернаторами. Почему нельзя без монаршего Хочу. Потому что феодализм", "Можете представить, что там до приезда Лукашенко было", "Ишь раскомандовался мини-Сталин – всех расстрелять всех пересажать", "Представляю, как они его ненавидят", – написали в комментариях.

"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть
"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть
"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть
"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть
"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко наехал на хоккеистов своей страны. Глава государства пригрозил отправить спортсменов в места лишения свободы.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Молодец бацька. Так и надо с уродами. Вот таких тварей товарищ Сталин посылал сибирь осваивать. Молодец
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