"Всех под нож!" Видео с шокированным Лукашенко взорвало сеть

В Беларуси губернатор Могилевской области привез президента Александра Лукашенко в агрохолдинг, за что поплатится вместе с руководством фирмы увольнением.

Лидера Беларуси не на шутку разозлили условия, в которых содержат коров в агрохолдинге "Купаловское". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, во главе с ним, и Качанова следом туда? Анфимова выгнал, как минимум, с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", – с криком обратился Лукашенко к министру сельского хозяйства.

Скриншот из видео

"Всех под нож! Всех до единого!" – разразился президент, поручив к вечеру подготовить снятие с должностей руководство области и самого холдинга. При этом, Лукашенко велел открыть против них уголовные дела.

"Ко мне не обращайся. Виноват. Наручники. Следственный изолятор", – высказался он в сторону одного из чиновников.

Белта

Белта

Пользователи бурно отреагировали на инцидент.

"Крепостные, все крепостные", "Хочу – возбуждаю уголовные дела, хочу делаю губернаторами. Почему нельзя без монаршего Хочу. Потому что феодализм", "Можете представить, что там до приезда Лукашенко было", "Ишь раскомандовался мини-Сталин – всех расстрелять всех пересажать", "Представляю, как они его ненавидят", – написали в комментариях.

Какой же адочек. Лукашенко приехал в колхоз, сказал про "обосраных коров" и Освенцим, а также предложил всех чиновников пустить под нож.



Весело живется в Беларуси. pic.twitter.com/S8iJFhIzqb — Roman Protasevich (@pr0tez) 26 марта 2019 г.

🐄КОРОВИЙ ОСВЕНЦИМ🐄

Александр Лукашенко снял с должности губернатора Могилевщины и поручил возбудить ряд уголовных дел после посещения агрохолдинга "Купаловское" в Шкловском районе😨 https://t.co/JImlctSMZX pic.twitter.com/UV7h3yMizj — Вечерний Брест (@vbrest) 26 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко наехал на хоккеистов своей страны. Глава государства пригрозил отправить спортсменов в места лишения свободы.

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