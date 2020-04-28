Глава отделения неотложной медицины больницы Сент-Барнабас в Бронксе (США), доктор медицины Даниэль Г. Мерфи назвал важные причины ослабить карантин, введенный в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.

Его обращение опубликовало издание New York Post. Ведущий американский медик отметил, что еще в начале вспышки заболевания в США сам заразился COVID-19, как и две его дочери, одна из которых – медсестра. По его словам, с ними всеми теперь все в порядке.

"COVID-19 – самая страшная катастрофа в области здравоохранения за мою 30-летнюю карьеру из-за ее интенсивности, продолжительности и потенциала для длительного влияния", – подчеркнул Мерфи.

А тогда медик заявил, что, по его мнению, следует ослабить ограничительные меры в США, и назвал причины для этого.

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По словам Мерфи, первой является то, что пик заболеваемости COVID-19 – прошел, распространение вируса – замедлилось. Второй причиной доктор медицины назвал опасения за то, что люди с другими болезнями не получат необходимой помощи, из-за чего могут даже умереть.

"Значительная часть тех, кто остается дома, безусловно, имеет неотложные медицинские и хирургические состояния, не связанные с новым коронавирусом", – добавил он.

"В третьих, страх неправильно руководит реакцией общественности. Хотя COVID-19 является серьезным, страх перед ним усиливается. Общественность должна понимать, что большинство зараженных людей преодолевает заболевание неплохо", – отметил Мерфи.

Он также подчеркнул, что COVID-19 является более распространенным, чем кажется. У многих жителей Нью-Йорка, по его словам, уже есть инфекция, но они об этом могут не знать. Однако, по мнению ведущего медика, люди самостоятельно производят "значительную степень естественного иммунитета стада".

Мерфи также добавил, что важным для улучшения ситуации является совершенствование тестирования граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля коронавирус продолжил свою атаку, немного уменьшив темп в Европе. Там ряд стран уже решилась на смягчение карантинных мероприятий.

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