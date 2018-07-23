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"Вот это вонища": в сети показали позорный курорт "все включено" в России

5.3тЧитать новость на украинском

В российском курортном городе Геленджик в море спускают канализационные воды.

"Курорты Геленджика. Включено все. Даже то, что лучше было бы выключить", – подписал под видео блогер Усы Пескова в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу)

Автор ролика показал, как посреди чистой воды разливается во все стороны коричневая субстанция, источающая неприятные запахи.

"Смотри, Геленджик. Прям пятно, г**ном завоняло. Да это труба смывает всю х**ню туда. Смотри, чистое такое и хлоп. Со всех гостиниц сюда смывают всю хрень. Запах, вонища. Курорт, б**дь. Гов**ые ванны", – сказал автор ролика.

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В комментариях пользователи пошутили, что такое происходят, потому что курортный сбор в городе маленький.

"Это ведь почему такое происходит? Потому что курортный сбор маленький, всего 100 рублей. Вот подымут сбор и будет всё хорошо", "Чиновники все равно там не отдыхают, даже Соловьев, и то в Италии купил себе дом на озере Комо. Ну не здесь же ему отдыхать посреди этого разлитого г**на".

Также в сети отметили, что подобная ситуация наблюдается в Геленджике еще с 2001 года.

"Мы с женой наблюдали эту помойку ещё в 2001 году, находясь там на отдыхе, с тех пор туда не ездим", "Любит наш народ всякое г*вно, всякое г*вно любит наш народ..." Вася Обломов", – пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как одесский дельфинарий "Немо" спускает в море нечистоты.

Место
Россия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кстати, вот про это написано, но только не на Обозе, а в нормальном СМИ. https://fishki.net/2643818-iz-za-proryva-kanalizacii-v-gelendzhike-zakryli-vse-gorodskie-pljazhi.html
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Васильев Александр
Васильев Александр
Чтобы ватники да без говнища – это где ж вы такое видели?
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Николаев Олег
Николаев Олег
В Одессе никогда не было очистных сооружений в городской канализации, всё гавно течёт в море. Хохлы, вы ведь никогда про такое не знали, а? А оно так и есть. Цитата из ваших СМИ. " ...канализационные стоки со станции биологической очистки "Северная" сливаются не в Хаджибейский лиман, а в Черное море. Место выброса стоков находится в 150 метрах от берега в промзоне неподалеку от пляжа Лузановка". А вы про Геленджик смеётесь, это маленький городишко.
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