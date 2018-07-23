"Вот это вонища": в сети показали позорный курорт "все включено" в России

В российском курортном городе Геленджик в море спускают канализационные воды.

"Курорты Геленджика. Включено все. Даже то, что лучше было бы выключить", – подписал под видео блогер Усы Пескова в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу)

Автор ролика показал, как посреди чистой воды разливается во все стороны коричневая субстанция, источающая неприятные запахи.

"Смотри, Геленджик. Прям пятно, г**ном завоняло. Да это труба смывает всю х**ню туда. Смотри, чистое такое и хлоп. Со всех гостиниц сюда смывают всю хрень. Запах, вонища. Курорт, б**дь. Гов**ые ванны", – сказал автор ролика.

В комментариях пользователи пошутили, что такое происходят, потому что курортный сбор в городе маленький.

"Это ведь почему такое происходит? Потому что курортный сбор маленький, всего 100 рублей. Вот подымут сбор и будет всё хорошо", "Чиновники все равно там не отдыхают, даже Соловьев, и то в Италии купил себе дом на озере Комо. Ну не здесь же ему отдыхать посреди этого разлитого г**на".

Также в сети отметили, что подобная ситуация наблюдается в Геленджике еще с 2001 года.

"Мы с женой наблюдали эту помойку ещё в 2001 году, находясь там на отдыхе, с тех пор туда не ездим", "Любит наш народ всякое г*вно, всякое г*вно любит наш народ..." Вася Обломов", – пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как одесский дельфинарий "Немо" спускает в море нечистоты.