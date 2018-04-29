Война в Сирии: Асад заключил важную сделку с ИГИЛ

В Сирии правительство Башара Асада достигло соглашения с боевиками ИГИЛ об их выводе из района Ярмук в южном пригороде Дамаска.

По данным агентства САНА, боевики начнут выходить из Ярмука уже в понедельник. Террористы и члены их семей будут перемещены из сирийской столицы в провинцию Идлиб.

Взамен на "зеленый коридор" боевики согласились на эвакуацию пяти тысяч мирных граждан из осажденных шиитских поселений Фуа и Кефрая. В рамках первого этапа договоренности из Фуа и Кефрая планируется эвакуировать полторы тысячи человек.

Также, согласно договоренностям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.

Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

Как сообщал "Обозреватель", ранее правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией, полностью освободили от боевиков район Восточный Каламун. Ббоевикам и членам их семей также был предоставлен "зеленый коридор".