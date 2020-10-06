Аналитика войны в Карабахе к исходу 5 октября:

1. Азербайджан продолжает медленно наступать;

2. Армения отступает, но сдерживает прорыв;

3. Дроны доминируют, но облака спасают;

4. Сможет ли удержаться армянская пехота?;

5. У кого какие потери;

6. Первый пленный на видео - на девятый день;

7. Обе стороны захватили трофейные танки - Т-72 и Т-90;

8. Баллистические ракеты с обеих сторон бьют по тылам;

9. Прогноз развития событий;

10. Россия предает союзника по ОДКБ.

А теперь подробней и по порядку, судя по наличному видео и фото, а также подтвержденной с обеих сторон информации:

1. Главный удар Азербайджан наносит на южном направлении, линия фронта практически проходит через районные центры Физули и Джебраил. В Физули азербайджанцы проникнуть не могут, бои идут на окраинах. А Джебраил, судя по видео, оставлен армянами, однако показать видео азербайджанцы не могут, поскольку высоты над городом, очевидно, контролируются армянами. Очевидно намерение нанести удар вдоль границы и освободить захваченные армянами районы "зоны безопасности". Речь не идет о "блицкриге" - Азербайджанская армия довольно медленно продвигается, прогрызая оборону армян на господствующих высотах и неся, несомненно, значительные потери.

Главным успехом Азербайджана стало занятие Талышского выступа на северном фронте - над Талышем и Магадизом подняты флаги. Под контроль взяты и все высоты вокруг этих сел. В любом случае даже такое медленное наступление является очевидным политическим успехом Азербайджана.

2. Армения, несмотря на господство в воздухе противника, продолжает эффективное сопротивление. Судя по малому количеству трофеев, судя по единицам пленных, армяне отступают организованно. Армяне занимают высоты и заставляют противника прогрызать оборону и нести потери на каждом рубеже.

3. Дроны доминируют на поле боя, и являются главной ударной силой. Впервые в истории войн большинство потерь одной из сторон нанесли дроны. Если судить по нанесенным потерям на местах боев, которые показаны на видео, то боевая эффективность остальной азербайджанской армии в сравнении с дронами не высокая, дроны выполняют основную часть боевой работы. Наибольшие результаты показывают "Байрактары", которыми наверняка управляют турецкие расчеты, ведь времени на их освоение у азербайджанцев просто не было, эти дроны прибыли в Баку только в конце июля. Поэтому как только пришла низкая облачность - так сразу остановилось наступление, победные видео Азербайджан перестал выкладывать, ведь работа дронов без обзора затруднена, на низких высотах они очень уязвимы. Израильские "Гермесы" осуществляют дальнюю разведку. Большинство эффективных ударов нанесли турецкие "Байрактары" - зачастую планирующими бомбами с больших дистанций 8-12 км, то есть даже за пределами досягаемости войсковых средств ПВО армян. Также применяются групповые удары израильские ударные дроны-камикадзе "СкайСтрайкер", "Хароп" и "Орбитер-1К". Любопытно, что Азербайджан построил завод, где собирает "Орбитеры" под маркой "Зерге". На вооружении азербайджанской армии в начале войны было не менее двухсот дронов-камикадзе дальнего действия, и судя по поставкам из Израиля и Турции, потери быстро восполняются. Весьма впечатляет, что дроны обнаружили и уничтожили станцию РЭБ "Репеллент" российского производства, поставленную в Армению, и созданную специально для борьбы с дронами. Дроны нанесли тяжелый урон армянской артиллерии - удары нанесены по батареям гаубиц Д-30, Д-1, Мста-Б, РСЗО БМ-21 уничтожено не менее 8 единиц. Вместе с тем, стоит отметить, что потери в технике Армения понесла значительные, но не критические, потери в танках составляют не более 10%. Гораздо критичней - потери опытных бойцов, численность войск в Карабахе невысокая, боевые подразделения армян серьезно ослаблены.

4. Армяне держатся под ударами дронов только благодаря мотивации пехоты. Основные потери танкам и бронетехнике Азербайджана наносят автономные небольшие группы армянских пехотинцев с помощью управляемых ракет и ручных гранатометов. Удары с воздуха наносят большие потери, но пехоту одними дронами не выбить, Армения продолжает сражаться. Судя по видео с фронта, азербайджанская пехота, артиллерия и бронетанковые войска имеют современную технику, но уровень взаимодействия, подготовки, тактика довольно невысоки. Это и позволяет армянам сдерживать превосходящего противника.

5. Армения заявила 224 погибших военнослужащих. Судя по видео потеряно более 60 единиц боевой техники, более 30 автомобилей - большинство потерь нанесли дроны. "Байрактары" уничтожили не менее 12 зенитно-ракетных комплексов ближнего действия "Оса-АК" и "Стрела-10", которые применяются ВСУ и которые применяются российскими войсками на Донбассе. Азербайджан также заявил применение новейших израильских наземных управляемых 3-го поколения Спайк НЛОС с дальностью действия до 32 км.

Потери Азербайджана официально засекречены, хотя во многих населенных пунктах уже прошли похороны погибших. Судя по уровню подготовки наземных войск, потери в людях не уступают армянским, а вот по технике, очевидно, Армения несет куда больший урон. На видео и фото - до 30 единиц уничтоженной азербайджанской боевой техники.

6. Поскольку никаких массированных маневров обе стороны не производят, никакой информации о захваченных пленных не было восемь дней. Затем Азербайджан показал фотографию пяти человек - якобы захваченных армянских пленных. На видео показали одного пленного 5 октября - судя по допросу, это боец армянской разведгруппы, взятый в плен в бою у какого-то азербайджанского села. Пленных азербайджанцев у армян пока нет. Это говорит о том, что боевые действия носят ограниченный, локальный характер. И что народы сражаются на уничтожение, сдаваться мало кто готов, и мало кто готов брать в плен.

7. В трофеях у обеих сторон немало боевой техники. Азербайджанцы показали три захваченных Т-72, оставленные при отступлении в районе Талыша, а также несколько автомобилей. Армяне показали две захваченных БМП-2, и два поврежденных и захваченных новейших танка российского производства Т-90С.

8. Важным фактором стало применение дальнобойных ракет. Армения ударила по азербайджанским базам баллистическими ракетами "Искандер" либо "Точка-У", судя по размеру воронки в Бейлегане. Также обстрел ведется 300 мм корректируемыми ракетами РСЗО "Смерч". Азербайджан также ведет обстрел из РСЗО "Смерч" и "Полонез", а также применяет баллистические ракеты израильского производства ЛОРА. Такая ракета ударила по мосту на главной магистрали снабжения в Лачинском коридоре. Это показывает насколько велико значение в современной войне дальнобойных средств поражения, и приоритетность доведения до ума проекта "Вильха-М", чтобы это стало по-настоящему надежным оружием.

9. Азербайджан будет продолжать продвижение, война не закончится быстро. Армения не в силах закрыть небо дронам, и поэтому у Азербайджана открыты возможности по изоляции немногочисленных путей снабжения. Если армяне начнут сбивать "Байрактары", наступление сразу остановится без воздушной поддержки дронов. Азербайджанская армия прогрызает оборону для взятия под контроль трассы Варденис - Мардакерт на севере Карабаха, и трассы Горис- Джебраил на юге. Они близко вышли к этим дорогам, достаточно, чтобы взять под огневой контроль. Теперь дорога через Лачин остается единственным путем снабжения - и резко ограничивает маневр армянских войск. Для азербайджанского наступления сохраняется благоприятная обстановка. Для Азербайджана такое продвижение, такое превосходство - это уже как минимум политическая победа, и у Алиева есть стимул идти вперед и развивать успех.

10. Война показала, что обещания Путина и договоры с Россией ничего не стоят. Азербайджан действует при поддержке страны НАТО - Турции, и Путин боится конфликтовать с Эрдоганом, который в любой момент может прихлопнуть сирийскую авантюру россиян. Армения является членом Организации договора по коллективной безопасности, созданной Москвой. Когда-то туда хотели затянуть и Украину. Теперь видна цена российским гарантиям - никакой помощи Армении Путин не оказывает, в который раз показав, что верить России нельзя. Эффективная современная политика - это политика независимости от РФ.

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