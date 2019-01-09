Если проследить состав кандидатов на должность президента США, то там окажется довольно много бывших военных, прошедших ту или иную войну и неплохо себя зарекомендовавших. Но чаще всего, им предпочитали все же кадровых политиков. Трудно сказать, почему это срабатывало таким образом, но время от времени они таки прорывались на первое кресло. К сожалению, этого не случилось с уже покойным сенатором Джоном Маккейном, но в данном случае нас интересует другой исторический персонаж, добравшийся до первого кресла страны.

Он принял участие во Второй Мировой Войне и закончил ее в звании лейтенанта Военно-Морского флота США. После войны он сделал блестящую карьеру сенатора и конгрессмена от партии республиканцев, и в конце концов, был избран вице-президентом, вместе с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и занимал эту должность две каденции Эйзенхауэра, то есть – восемь лет.

Поскольку законодательство США ограничивает возможность занимать должность президента более двух раз, после окончания второго срока Эйзенхауэра он баллотировался на должность президента уже самостоятельно, но проиграл выборы 1960 года Джону Кеннеди, что принял почти как личное оскорбление. В своем проигрыше он обвинял прессу, которая просто утопила его на выборах, благоволя выскочке Кеннеди. Но через восемь лет, судьба стала благосклонной к нему и он стал хозяином Овального Кабинета в Белом Доме. В историю он вошел как 37-й президент США, Ричард Никсон.

Власть он принял в стране, которая втянулась в изнуряющую Вьетнамскую войну, которой не было видно ни конца, ни края и ходом которой были недовольны уже все. Военные хотели больше полномочий на применение того вооружения, которое они считали нужным, и там, где оно могло быть наиболее эффективно применено, а гражданское общество требовало прекращения войны.

В общей сложности Никсон был у власти пять лет, и как отмечают исследователи, одновременно вел пять личных войн: с пацифистами, прессой, демократами, системой правосудия и как это не странно – историей. В общем, он ощущал, что назрели решительные перемены как во внешней, так и во внутренней политике, а потому все надо срочно и твердо менять, не оглядываясь на средства, которыми эти цели могли быть достигнуты.

Считалось, что иметь Никсона в стане врагов – худшая ситуация, поскольку он без особых церемоний расправлялся с ними всеми доступными средствами, которые не всегда согласовывались с действующим законодательством. Личных врагов он считал врагами государства, а интересы государства он ставил превыше всего, часто отождествляя себя с государством.

Так, еще в начале своей первой каденции, Никсон узнал о болезненной утечке информации из Пентагона. Причем, в ходе проверки был примерно установлен источник утечки, но законных способов проверки этой версии не было, и тогда была организована "бригада водопроводчиков" или неофициальная оперативная группа, которая добывала информацию вне существующих процедур. Что характерно, участниками этой группы были квалифицированные, отставные сотрудники спецслужб, например: экс сотрудник ЦРУ Говард Хант и бывший же оперативник ФБР Гордон Лидди.

В том случае они проникли в кабинет психиатра, где и было найдено подтверждение версии следствия. Таким образом, источник утечки был закрыт, но создан прецедент внесудебных обысков и незаконных следственных действий с нарушением конституционных прав лиц, попавших под подозрение или зачисленных Никсоном в стан врагов.

В общем, еще во время первой каденции, люди Никсона совершили множество подвигов, которые никак не должны были совершаться от имени и под прикрытием президента. Скорее, это был арсенал мафиози. Если в течение этих четырех лет Никсон так боролся с "врагами" государства, то когда пришла предвыборная пора и встал вопрос его каденции, он использовал своих людей для дискредитации своих конкурентов из демократической партии.

Это сейчас такие вещи можно делать дистанционно, поскольку вся интересующая информация находится в памяти компьютеров, до которых можно добраться даже из Москвы. В те далекие времена, а именно – в 1972 году, такие вещи можно было сделать исключительно руками, с проникновением в место, где могут находиться интересующие документы.

Утром 17 июня 1972 года пятеро мужчин совершили попытку проникнуть в штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии в комплексе Уотергейт, примерно в двух километрах от Белого дома. Но в этот раз все прошло не так гладко, как было до этого. Охранник обнаружил следы проникновения на двери и вызвал полицию. Полиция прибыла практически сразу и задержала всех пятерых участников операции.

Новости Как Запад усмирял Гитлера и что этого получилось

Предварительное расследование, проведенное силами ФБР, позволило установить связь между одним из фигурантов и бывшим сотрудником ЦРУ Э. Ховардом Хантом, который как позже выяснилось, был одним из "водопроводчиков" Никсона, которому было поручено устранять различного рода "утечки", и который, в свою очередь, был связан с Чарльзом Колсоном, из специального совета при президенте Никсоне. Как только эта связь была установлена ​​и просочилась в СМИ, начал вырисовываться истинный масштаб скандала.

После взрыва этой "информационной бомбы", Никсон сразу же заявил, через свою пресс-службу буквально следующее:

"Я могу категорически сказать, что … никто из сотрудников Белого дома, никто в этой администрации, работающий в настоящее время, не был причастен к этому очень странному инциденту".

Сделав такое заявление, Никсон четко поставил свою дальнейшую политическую судьбу в зависимость от результатов расследования. И самое главное, он задал алгоритм собственного поведения в этой ситуации. Если он лично утверждает, что не причастен к этому преступлению и его люди – тоже, то это означает, что его совершил кто-то еще и тогда надо приложить все усилия для того, чтобы установить всех лиц, причастных к совершению преступления и привлечь их к ответственности, согласно действующего законодательства. Таким образом, будут наказаны преступники и будет снята даже тень подозрения как с самого президента, так и с его подчиненных по Белому Дому.

На самом деле, Никсон поручил своему адвокату Джону В. Дина прикрыть связь Белого дома с инцидентом в Уотергейте. Через шесть недель после проникновения Никсон сказал своему начальнику предвыборного штаба Бобу Холдеману, имея в виду участников операции проникновения и тех, кто организовал мероприятие: "Им нужно заплатить. Вот и все, что нужно". Тем самым, президентом была запущена операция сокрытия преступления.

Тем временем, начались выборы президента и Никсон получил просто огромное преимущество над соперником – демократом Джорджем Макговерном. Результаты были просто рекордными, поскольку победа была одержана почти во всех штатах.

К началу 1973 года трещины стали появляться при сокрытии Уотергейта, когда директор ФБР Патрик Грей дал показания на слушаниях, призванных утвердить его в качестве постоянного директора ФБР, и сказал, что его попросили держать Белый дом в курсе расследования "Уотергейта" ежедневно. Об этом его просил Джон Дин, адвокат Никсона. При этом Грей сказал, что Дин "вероятно, солгал" следователям, которые допрашивали его в связи с этим делом. Вскоре после того, как Дин начал сотрудничать с прокурорами Уотергейта, Грей подал в отставку с поста главы ФБР, после того как выяснилось, что он уничтожил файлы, связанные со скандалом.

В мае 1973 года Комитет Сената по расследованию "Уотергейта" начал телевизионные слушания на национальном уровне по поводу растущего скандала. В слушаниях принимают участие сенатор Сэм Ирвин и специальный прокурор Арчибальд Кокс . Они доказывают связь между первоначальным взломом и предвыборным штабом Никсона, а затем и Белым домом. Продолжающееся сотрудничество Дина приводит к открытию того, что Никсон и он обсуждали детали "Уотергейта" по крайней мере 35 раз.

Новости Западу издёвочки Путина безразличны

В этой истории были и отстранения судей, и увольнения прокуроров, и даже отставка генерального прокурора и его заместителя, в знак протеста на давление, которое осуществлялось на следователей, и уничтожение улик, но к финалу дело пришло тогда, когда стало известно о пленках, на которых были записи разговоров Никсона с посетителями в Овальном Кабинете. Правда, еще до их изъятия, личный секретарь Никсона, Мери Вудс стерла самые опасные моменты записей, однако в конце концов всплыла решающая пленка, определившая все.

В августе 74 года была обнародована ранее неизвестная аудиокассета, в которой через несколько дней после инцидента была записана беседа в Овальном кабинете, в которой была задокументирована разработка плана Никсоном и Бобом Холдеманами по блокированию расследований, выдвигая ложные претензии ЦРУ к ФБР о том, что вторжение в Уотергейт было обусловлено исключительными обстоятельствами, связанными с угрозой национальной безопасности.

В общем, этого было достаточно уже даже для республиканцев, и сенаторы-республиканцы дали четко понять Никсону о том, что поддержат республиканцев, уже начавших процедуру импичмента президента, не только за участие в самом инциденте Уотергейта, но и в препятствии правосудию. После этого Никсон сам подал в отставку, не признав своей вины.

Уходя со своего поста он сделал следующее заявление:

Новости Между Россией и Западом теперь не только холодная война

"Я никогда не был лодырем. Уходить с должности до того, как мой срок закончен, отвратительно каждому инстинкту моего тела. Но, как президент, я должен в первую очередь заинтересовать Америку. Америке нужен президент на полный рабочий день и конгресс на полный рабочий день, особенно в настоящее время с проблемами, с которыми мы сталкиваемся дома и за рубежом".

То есть, он озвучил причину ухода, связанную не с участием в незаконных действиях, а с тем, что вынужден таскаться по допросам, да и конгресс уже ничем другим не занимается, как этим скандалом. Для Никсона эта эпопея закончилась безболезненно, поскольку его наследник – Джеральд Форд амнистировал его и расследование было прекращено.

Мы так подробно описывали эту ситуацию по двум причинам. Первая просто бросается в глаза, поскольку прямо сейчас в США разворачивается примерно такой же скандал, в котором тот же сюжет и фигуранты занимают примерно те же должности, только вместо пятерки "водопроводчиков" сработали московские хакеры. Похоже на то, что президент Трамп решил педантично повторить все ошибки Никсона, но это – его дело и дело американцев.

Второй вывод заключается в том, что наш собственный президент подходит к выборной кампании, где он может и скорее всего – должен пойти на вторую каденцию. И что характерно, он с презрением относится к инструментам, которыми действовал Никсон и это мы еще когда-то оценим отдельно. А кроме того, если бы на него был бы компромат, который мог бы привести к его смещению по схеме Никсона, мы бы это уже давно увидели, но похоже на то, что такового просто нет в природе и потому, кремлевские криворукие фейкометы ваяют настолько горбатые поделки, что цена им грош в базарный день.

В любом случае, иметь перед глазами такой исторический прецедент полезно с разных сторон, а особенно – перед выборами.