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7 апреля • обновлено в 14:07
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Итальянцы взбунтовались против "медиков" Путина: от властей потребовали ответа

1.3т
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В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

Об этом OBOZREVATEL рассказала один из автором документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.

"Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый – почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди – это кто? За неделю их "работы" у нас в стране, мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо, и все. Второй – мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa", – подчеркнула Гебрич.

В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими "медиками". Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в "русофобии".

Военные автомобили проводят дезинфекцию в Италии

Военные автомобили проводят дезинфекцию в Италии

Минобороны РФ

"В отличии от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время, они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?" – задается вопросом Наталья.

В дополнении Гербрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской "помощи", местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италию прибыл гуманитарный конвой из России. По информации официальных источников, прибывшие медики должны помочь коллегам бороться с эпидемией коронавируса, которая уносит сотни жизней итальянцев каждый день.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Место
Италия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Баранам невдомек, что бывают военные медики
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"гражданка Италии украинского происхождения".... Дальше можно не читать
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