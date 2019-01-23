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''Виновата Россия!'' Друг Путина внезапно ополчился против Кремля

5.1тЧитать материал на украинском

Политический кризис в Совете Европы возник из-за незаконной аннексии Крыма Россией.

Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинистё в своем обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы 23 января в Страсбурге, передает Укринформ.

"Совет Европы сейчас находится в сложной политической ситуации, которая вызывает обеспокоенность, и рискует потерять одного члена. Нет сомнений, чем вызвана такая ситуация: Финляндия была в числе первых стран, которые публично осудили аннексию Крыма", – сказал он.

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Отмечается, что выход России из Совета Европы лидер Финляндии, которая председательствует в Комитете министров СЕ, назвал "потерей для всех сторон".

Ниинистё и Путин

Ниинистё и Путин

Комсомольская правда

''Виновата Россия!'' Друг Путина внезапно ополчился против Кремля

life.ru

Со своей стороны Ниинистё выразил готовность к конструктивному решению проблемы. "Финляндия заинтересована в преодолении нынешнего кризиса в Совете Европы и в ПАСЕ путем диалога между всеми институтами", – резюмировал он.

Примечательно, что Ниинистё известен своим либеральным отношением к российскому лидеру. Так, в августе 2018 года они провели встречу, которая, по словам финна, была солнечной и содержательной. Президенты даже сыграли вместе в хоккей.

Ниинистё и Путин

Ниинистё и Путин

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреле 2014 из-за аннексии Крыма на РФ наложили ограничения в ПАСЕ. В частности, ее лишили права голоса за решения, возможности участия в наблюдательных комиссиях на выборах и участия в руководящих органах ассамблеи.

  • РФ с 2015 года не принимает участие в работе ПАСЕ. Более того, Кремль приостановил уплату взноса в Совет Европы за 2017 год с условием полного восстановления полномочий ее делегации. По словам постоянного представителя Украины, Москва пойдет на попятную, если СЕ устоит под давлением и защитит свою институциональную ценность и целостность.

  • В июне 2018 года стало известно, что Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы намерено разработать решение, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.

  • Ягланд также заявил, что участие России в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы будет прекращено, если она не восстановит взносы в бюджет в 2019 году.

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Персоны
Саули НиинистёВладимир Путин
Место
Финляндия
Тег
Совет Европы
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, когда же ты сменишь своих дебилов, которые статьи пишу ?
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Бухгалтер Борис, а может это ты дебил? Не задумывался?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну что же он мысль дальше не развил?т.н "аннексия" это следствие.А что было причиной?Правильно - прямое вмешательство во внутренние дела страны подписантами(некоторыми) Будапештского меморандума (на который так все любят ссылаться) и последовавший после этого путч.Потерявши голову,по волосам не плачут.Не нужно было нарушать Будапештский меморандум,в одном из пунктов которого - невмешательство во внутренние дела Украины .Маккейн,Нуланд и ещё дюжина политиков из разных стран ЕС "подтвердили" приверженность невмешательству на майдане.
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CARGO 100
CARGO 100
Ну у вас журналисты ... пипец какой-то! Просто томос !
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