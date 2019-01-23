''Виновата Россия!'' Друг Путина внезапно ополчился против Кремля

Политический кризис в Совете Европы возник из-за незаконной аннексии Крыма Россией.

Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинистё в своем обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы 23 января в Страсбурге, передает Укринформ.

"Совет Европы сейчас находится в сложной политической ситуации, которая вызывает обеспокоенность, и рискует потерять одного члена. Нет сомнений, чем вызвана такая ситуация: Финляндия была в числе первых стран, которые публично осудили аннексию Крыма", – сказал он.

Отмечается, что выход России из Совета Европы лидер Финляндии, которая председательствует в Комитете министров СЕ, назвал "потерей для всех сторон".

Ниинистё и Путин Комсомольская правда

life.ru

Со своей стороны Ниинистё выразил готовность к конструктивному решению проблемы. "Финляндия заинтересована в преодолении нынешнего кризиса в Совете Европы и в ПАСЕ путем диалога между всеми институтами", – резюмировал он.

Примечательно, что Ниинистё известен своим либеральным отношением к российскому лидеру. Так, в августе 2018 года они провели встречу, которая, по словам финна, была солнечной и содержательной. Президенты даже сыграли вместе в хоккей.

Ниинистё и Путин Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле 2014 из-за аннексии Крыма на РФ наложили ограничения в ПАСЕ. В частности, ее лишили права голоса за решения, возможности участия в наблюдательных комиссиях на выборах и участия в руководящих органах ассамблеи.

РФ с 2015 года не принимает участие в работе ПАСЕ. Более того, Кремль приостановил уплату взноса в Совет Европы за 2017 год с условием полного восстановления полномочий ее делегации. По словам постоянного представителя Украины, Москва пойдет на попятную, если СЕ устоит под давлением и защитит свою институциональную ценность и целостность.

В июне 2018 года стало известно, что Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы намерено разработать решение, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.

Ягланд также заявил, что участие России в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы будет прекращено, если она не восстановит взносы в бюджет в 2019 году.

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