Везло курсантов из Крыма: с украинским судном в Африке произошло новое смертельное ЧП

Украинский траулер "Иван Голубец", на котором 20 июля вспыхнул масштабный пожар, затонул у берегов Мавритании, унеся жизни двух моряков.

Об этом сообщил в Facebook бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже есть два подтвержденных погибших рыбака. Капитан судна – крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами. Также на борту было как минимум три кадета фейкового подконтрольного оккупантам образовательного учреждения – "Керченского государственного морского технического университета", – рассказал он.

Пожар на судне "Иван Голубец" Думская

При этом, Бабин обратил внимание на маневры судна перед пожаром. В частности, у траулера за месяц до ЧП пропали опознавательные знаки и была отключена автоматическая идентификационная система.

"Странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов Западной Африки загорелся украинский траулер "Иван Голубец", после чего пропал один член экипажа. Вскоре стало известно о погибшем и пострадавших.

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