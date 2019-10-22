Вдруг повернул голову: очнувшийся на похоронах "покойник" испугал семью

В штате Одиша в Индии очнувшийся во время своих похорон мужчина напугал родственников.

Об этом сообщает AsiaOne. 55-летнего скотовода нашли на одном из пастбищ. Он пошел пасти коз и не вернулся.

Из-за того, что мужчина не подавал признаков жизни, его посчитали погибшим. Семья организовала похороны. Но когда тело опускали в могилу, оно зашевелилось.

Присутствовавшие на похоронах быстро доставили мужчину в больницу. Как выяснилось, от жары он потерял сознание.

Очнувшийся на похоронах "покойник" испугал семью Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии на кладбище семейная пара, которая ранее потеряла новорожденную дочь, раскопала в земле ребенка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!